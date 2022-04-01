O Parque Dom Aloísio Lorscheider, no bairro Itaperi, foi erguido onde antes se localizava o Instituto Penal Professor Olavo Oliveira I (IPPOO I), que já foi o maior presídio do Estado, desativado em 2013
Pelo menos até julho de 2021, o Brasil tinha o menor percentual de participação política de mulheres de quase toda a América Latina, à exceção somente de Paraguai e Haiti.
Falo aqui das mulheres que, na Ucrânia, embarcam seus filhos em direção aos países vizinhos para escapar dos confrontos.
A Casa da Mulher Cearense quer possibilitar que o rompimento desse ciclo de violência se espalhe pelo Estado. Nosso desejo é que toda mulher cearense se sinta encorajada a denunciar e dar a volta por cima.
Quando chega em maior volume, a chuva se torna algoz de famílias cujos direitos humanos fundamentais foram negados.
Voltamos a um debate que, em uma sociedade verdadeiramente democrática, já deveria ser ponto pacífico. Expressar preconceitos é liberdade de expressão? Digo-lhes que não.
O radialista Narcélio Limaverde morreu, na madrugada de quarta-feira (26), aos 90 anos. O profissional trabalhava na Rádio FM Assembleia e era locutor do programa informativo do Legislativo.
Aqui no Ceará, diversos direitos estão sendo levados às ruas para melhor atender a cidadãs e cidadãos, da forma mais acessível possível.
Quem de vocês, mulheres-mães que leem esse texto agora, não já foi indagada pela ausência dos filhos?
A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que crianças e adolescentes entre cinco e 14 anos são os mais afetados pela nova onda, assim como nenhuma outra doença imunoprevenível causou tantos óbitos nessa faixa etária, no Brasil.
“Então é Natal e o que você fez?". Se estamos aqui planejando metas para o ano que se aproxima, posso dizer que fizemos muito e devemos comemorar
O programa federal de transferência de renda é responsável pela mudança de rota no caminho de muitas famílias brasileiras
Benigna é um alento que leva a mulher pela mão e diz que ela não precisa passar por aquilo, que ela não é inferior e que tem direitos e leis que a protegem