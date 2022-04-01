Diário do Nordeste
Socorro França Mestra em Direito Público, com experiência em Direitos Humanos e Políticas Públicas. Escreve às sextas.
Aloísio Lorscheider

Opinião

As muralhas dão lugar à esperança

O Parque Dom Aloísio Lorscheider, no bairro Itaperi, foi erguido onde antes se localizava o Instituto Penal Professor Olavo Oliveira I (IPPOO I), que já foi o maior presídio do Estado, desativado em 2013


Socorro França 01 de Abril de 2022
IZolda na frente

Opinião

Mulheres na política: Sim, nós podemos

Pelo menos até julho de 2021, o Brasil tinha o menor percentual de participação política de mulheres de quase toda a América Latina, à exceção somente de Paraguai e Haiti.


Socorro França 25 de Março de 2022
carros de bebe Polonia

Opinião

A paz está no rosto das mulheres

Falo aqui das mulheres que, na Ucrânia, embarcam seus filhos em direção aos países vizinhos para escapar dos confrontos.


Socorro França 18 de Março de 2022
Casa da Mulher Brasileira

Opinião

Casa da Mulher Cearense e o direito a viver sem violência

A Casa da Mulher Cearense quer possibilitar que o rompimento desse ciclo de violência se espalhe pelo Estado. Nosso desejo é que toda mulher cearense se sinta encorajada a denunciar e dar a volta por cima.


Socorro França 04 de Março de 2022
Inundações na Bahia

Opinião

Chuva: benção que revela injustiças

Quando chega em maior volume, a chuva se torna algoz de famílias cujos direitos humanos fundamentais foram negados.


Socorro França 25 de Fevereiro de 2022
monark durante programa flow podcast

Opinião

Palavras devem ser usadas para proteger nossos direitos

Voltamos a um debate que, em uma sociedade verdadeiramente democrática, já deveria ser ponto pacífico. Expressar preconceitos é liberdade de expressão? Digo-lhes que não.


Socorro França 09 de Fevereiro de 2022
LGBTfobia

Opinião

Placas que nos ajudam a salvar vidas


Socorro França 04 de Fevereiro de 2022
narcélio limaverde

Opinião

Narcélio não deixa legado, é ele próprio o legado da informação responsável

O radialista Narcélio Limaverde morreu, na madrugada de quarta-feira (26), aos 90 anos. O profissional trabalhava na Rádio FM Assembleia e era locutor do programa informativo do Legislativo.


Socorro França 28 de Janeiro de 2022
Vacinação

Opinião

Cidadania para empoderar nossa luta

Aqui no Ceará, diversos direitos estão sendo levados às ruas para melhor atender a cidadãs e cidadãos, da forma mais acessível possível.


Socorro França 21 de Janeiro de 2022
filme netflix

Opinião

Por que precisamos ser mães 24 horas?

Quem de vocês, mulheres-mães que leem esse texto agora, não já foi indagada pela ausência dos filhos?


Socorro França 14 de Janeiro de 2022

Opinião

Janeiro: uma tela em branco para escrevermos uma história com saúde


Socorro França 07 de Janeiro de 2022
Mão com luva segura dose de vacina e injeção, enquanto criança aparece atrás, embaçada

Opinião

Vacinação, uma medida urgente para o desenvolvimento infantil

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que crianças e adolescentes entre cinco e 14 anos são os mais afetados pela nova onda, assim como nenhuma outra doença imunoprevenível causou tantos óbitos nessa faixa etária, no Brasil.


Socorro França 31 de Dezembro de 2021

Opinião

Eu cheguei até aqui e isso é muito

“Então é Natal e o que você fez?". Se estamos aqui planejando metas para o ano que se aproxima, posso dizer que fizemos muito e devemos comemorar


Socorro França 26 de Dezembro de 2021
violencia domestica

Opinião

Digo e repito: Não precisa bater para ser violência


Socorro França 15 de Dezembro de 2021

Opinião

Mediação: o exercício coletivo do diálogo


Socorro França 10 de Dezembro de 2021

Opinião

Bom dia a todas, todos e todes


Socorro França 26 de Novembro de 2021
Estudantes em escola pública

Opinião

Estudantes aprendem a mudar o mundo


Socorro França 19 de Novembro de 2021
Bolsa Família

Opinião

Bolsa Família e o fortalecimento da Assistência Social como política pública

O programa federal de transferência de renda é responsável pela mudança de rota no caminho de muitas famílias brasileiras


Socorro França 12 de Novembro de 2021
Devoção a Benigna Cardoso

Opinião

Menina Benigna e a santa defesa da dignidade

Benigna é um alento que leva a mulher pela mão e diz que ela não precisa passar por aquilo, que ela não é inferior e que tem direitos e leis que a protegem


Socorro França 05 de Novembro de 2021

Opinião

Machistas, racistas e homofóbicos fora da urna eletrônica


Socorro França 15 de Outubro de 2021
