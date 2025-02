Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (7/2)

Hoje, com Netuno e o Nodo Norte se aproximando em Peixes, um farol se acende no horizonte, apontando novos caminhos e chamando você a mergulhar em águas mais profundas. Na correria do dia a dia, porém, fica fácil deixar essas mensagens passarem despercebidas. Por isso, tente se elevar e perceber as sutilezas que chegam nas entrelinhas — existe um oceano vasto de possibilidades diante de você, mas, sem uma bússola, será preciso olhar para as estrelas e confiar no que sente, sem se deixar enganar.



A Lua em Gêmeos, em conversa com Mercúrio e Saturno, intensifica o fluxo de informações. É hora de “acordar”: manter os pés no chão e a mente atenta para não se perder em pensamentos dispersos. Ainda assim, a sexta traz uma energia mais amena, dando oportunidade de respirar e integrar tudo o que está surgindo. Permaneça presente e aberto — mas lembre-se de filtrar o que é real do que é apenas ilusão. Siga firme, sentindo a verdade no seu coração.

Áries

O dia convida você a olhar para dentro, perceba que muitas respostas podem vir do silêncio e da intuição. Evite a pressa de agir sem refletir: reconheça seus impulsos, mas procure distinguir o que é real do que é apenas fruto de devaneios. A Lua em Gêmeos, em tensão com Saturno, pede que você seja claro ao se comunicar e firme na hora de definir limites, sem perder a empolgação.

Touro

O Céu lhe convida a abrir seu coração a novas experiências emocionais ou espirituais. Permita-se sonhar, mas não perca os pés do chão ao se deparar com falsas promessas ou ilusões sedutoras. A Lua em Gêmeos, em quadratura com Saturno, pede que você organize suas finanças e prioridades, evitando gastos sem planejamento.

Gêmeos

A energia pisciana no Céu impulsiona você a sair do excesso de raciocínio e se conectar mais com o seu sentir. Em meio a tantas ideias, lembre-se de respirar fundo e encontrar momentos de presença para não se perder em devaneios. A quadratura da Lua no seu signo com Saturno em Peixes exige foco e maturidade, transforme sua curiosidade em conhecimento estruturado.

Câncer

Você pode sentir um impulso maior para cuidar do seu lado espiritual ou emocional. Não tenha medo de navegar nas águas mais profundas da sua sensibilidade, mas mantenha um olhar realista sobre as relações ao seu redor. A Lua em Gêmeos quadrada a Saturno em Peixes indica que, para alcançar a estabilidade desejada, será preciso separar sonhos de fatos concretos.

Leão

O Céu convida você a rever prioridades, abrindo espaço para projetos que toquem a sua alma. Contudo, é preciso cautela para não cair na ilusão de grandes promessas que não se sustentam na prática. Com a Lua em Gêmeos brigando com Saturno em Peixes, seja disciplinado na hora de comunicar suas ideias, evitando dispersões que atrasem seus objetivos.

Virgem

Este momento destaca a importância de equilibrar razão e sensibilidade, especialmente com Netuno e o Nodo Norte em Peixes ativando questões de relacionamento ou parcerias. Procure enxergar além das aparências, mas não permita que um céu nublado interfira em decisões práticas. A Lua em Gêmeos em tensão com Saturno em Peixes pede que você mantenha a organização e a objetividade, mesmo quando a imaginação chamar.

Libra

O Céu sugere uma fase de maior empatia e abertura para ajudar quem precisa, sem se esquecer de si mesmo. Antes de estender a mão, verifique se não está se sobrecarregando ou alimentando expectativas irreais. A quadratura da Lua em Gêmeos com Saturno demanda um olhar cuidadoso para suas responsabilidades, equilibrando o prazer de se conectar com os outros e a necessidade de disciplina.

Escorpião

Netuno e o Nodo Norte em Peixes despertam a criatividade e a sensibilidade no que diz respeito à sua expressão pessoal ou até mesmo questões de filhos e romances. Deixe-se levar pela inspiração, mas mantenha atenção para não se perder em idealizações. A Lua em Gêmeos em conflito com Saturno pede que você encontre um ponto de equilíbrio entre a intensidade das emoções e a consistência dos planos futuros.

Sagitário

A união de Netuno e o Nodo Norte em Peixes pode mexer com as bases de sua vida doméstica ou familiar, levando você a rever padrões e buscar maior harmonia interna. Porém, cuidado para não confundir gestos de afeto com expectativas fantasiosas sobre os outros. Já a Lua em Gêmeos quadrada a Saturno alerta para a necessidade de uma comunicação clara e honesta, especialmente em relacionamentos próximos.

Capricórnio

Esta fase indica uma oportunidade de expandir seus horizontes mentais e criativos, graças à energia de Netuno com o Nodo Norte em Peixes. Você pode sentir vontade de aprender algo novo ou mergulhar em estudos mais profundos, mas não esqueça de estruturar esses conhecimentos na prática. Com a Lua em Gêmeos tensionando Saturno, o recado é simples: organize o que chega à sua mente, filtrando o que realmente faz sentido.

Aquário

O encontro de Netuno e o Nodo Norte em Peixes ilumina questões relacionadas à sua vida financeira e de valores, pedindo que você avalie até que ponto está investindo em causas ou pessoas com os quais realmente se conecta. Mantenha-se atento para não deixar que ilusões atrapalhem decisões importantes nesse setor. A Lua em Gêmeos em ângulo desafiador com Saturno reforça a necessidade de prudência e planejamento.

Peixes

Você é o grande protagonista deste momento, já que Netuno e o Nodo Norte se encontram em seu signo, trazendo uma onda de inspiração, mas também de possíveis enganos. Procure nutrir-se de tudo o que eleva seu espírito, sem perder a consciência de suas verdadeiras capacidades. A Lua em Gêmeos, em tensão com Saturno, pede que você equilibre a sensibilidade com a realidade: use a imaginação, mas não se afaste do mundo tangível.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.