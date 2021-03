Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (10/3)

Astros nos tornam mais perspicazes



O excelente aspecto que une Mercúrio a Plutão nos torna bem mais perspicazes e penetrantes em relação a tudo o que se passa a nossa volta. Será muito mais fácil ver através da aparência das coisas, ao invés de nos atermos à superfície delas. Isso evita que a gente se iluda e entre em frias. Mercúrio representa as artes médicas e Plutão simboliza renovação e regeneração. Assim, o momento é excelente para a restauração e cura. A influência de Plutão nos torna mais conscientes de nossos processos íntimos e capazes de nos modificar por dentro. Graças a esse aspecto benéfico com Mercúrio, podemos nos revigorar e reciclar sob todos os pontos de vista. Eles astros também acentuam nossa capacidade de atuar de modo inspirado sobre o mundo concreto. A Lua está em Aquário, onde faz conjunção com Júpiter e assim estimula nosso lado esperançoso e confiante no futuro. A passagem da Lua por esse signo possibilita que se perceba o quanto é importante que a gente participe mais das questões coletivas.



Áries

O contato harmonioso de Mercúrio com Plutão, que ocupa o ponto mais elevado do seu céu natal, assinala uma fase dinâmica e fecunda, durante a qual você está com uma enorme disposição para o trabalho. Você anda mais eficiente e pode se sair bem em suas atividades. DICA: aproveite para incrementar seus rendimentos.



Touro

O bom aspecto de Mercúrio com Plutão lhe ajuda a ver mais longe. Esses astros acentuam sua necessidade de ação e faz com que estes dias sejam muito movimentados. Sua capacidade de diálogo está em alta e facilita o entrosamento com quem você mais gosta. DICA: sua mente anda mais lúcida do que nunca.



Gêmeos

Plutão alia-se a seu planeta Mercúrio. Assim, facilita os processos de transformação íntima e faz com que a fase seja ótima para você romper de vez com tudo o que já era. Sua capacidade de ver as coisas como um todo está em alta e você pode ter uma maior compreensão da realidade. DICA: abra o coração com quem ama.



Câncer

As relações de amizade estão beneficiadas por Mercúrio e Plutão, que criam um clima de cumplicidade com todos ao seu redor. Esses planetas estimulam seu lado solidário e lhe ajudam a se sair bem no trabalho em equipe. DICA: evite sobrecarregar-se e mantenha-se consciente de seus limites.



Leão

As energizantes vibrações de Mercúrio e Plutão acentuam sua capacidade de trabalho, facilitam as questões práticas e tornam o período ótimo para você impulsionar tudo relativo às suas atividades. Sua necessidade de sentir-se útil está em alta e seu desempenho será excelente. DICA: evite a modéstia e trate de se valorizar.



Virgem

O bom aspecto de seu planeta Mercúrio com Plutão lhe torna uma pessoa muito mais observadora e perspicaz em sua visão de mundo. Esses planetas fazem com que esta fase seja ótima para você ler, estudar e incrementar seus conhecimentos. DICA: tudo o que lhe ajude a se renovar será muitíssimo bem-vindo.



Libra

O astral em casa está elevado por Mercúrio e Plutão, que lhe dão condições de se mostrar mais participante nas questões caseiras e familiares. Libere seu lado afetuoso e reserve um tempo para se dedicar a quem você mais gosta. DICA: você anda com muita garra para romper com velhos hábitos e condicionamentos



Escorpião

Durante esta fase Mercúrio e seu regente Plutão movimentam agradavelmente suas relações pessoais, afetivas e de amizade. Eles tornam esta fase ótima para você se associar às pessoas e somar suas forças às dos outros em torno de metas comuns. DICA: você pode ter contato com gente inteligente e estimulante, que lhe dará a maior força.



Sagitário

Nesta fase Mercúrio e Plutão acentuam seu senso de realidade e anunciam um período bastante produtivo para você. Eles lhe dão ótima cabeça para executar seus projetos e dedicar-se com objetividade às questões concretas. Você pode atingir suas metas. DICA: os cuidados com o organismo funcionarão especialmente bem.



Capricórnio

Os planetas Plutão e Mercúrio aliam-se no sentido de energizar você e fazem com que esta fase seja excelente para suas iniciativas no sentido de se expandir, revelar seu valor e se afirmar. Esses astros reforçam seus dons criativos e lhe estimulam a dar o melhor de si em todos os setores. DICA: seus caminhos estão se abrindo.



Aquário

Plutão e Mercúrio vibram de modo positivo e lhe concedem uma dose extra de inspiração para aplicar no trabalho. Eles lhe prometem dias frutíferos, durante os quais você pode colocar suas ideias em prática. DICA: medite e capriche nas visualizações, que devem ser positivas, para atrair proteção para sua vida.



Peixes

Você está sob o efeito do ótimo contato que Mercúrio estabelece com Plutão por isso pode obter bons resultados em suas atividades e executar as coisas com maior inteligência. DICA: o fato de Mercúrio harmonizar-se também com Vênus dá maior estabilidade aos seus relacionamentos pessoais e afetivos.