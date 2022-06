Homem supostamente esconde rosto em reportagem e viraliza nas redes sociais

Um homem viralizou nas redes sociais, nessa quinta-feira (2), após aparecer em uma reportagem supostamente se escondendo enquanto dançava com uma mulher. No registro, realizado pelo jornal SE1, da TV Sergipe — afiliada da TV Globo —, o casal é flagrado dançando durante um festejo junino, mas, ao perceber a aproximação da câmera, o rapaz parece esconder a face enquanto a mulher com quem dança dá uma entrevista.

Na ocasião, a empresária Isabela Salin comentou sobre a emoção do retorno do São João. Enquanto ela conversa com a reportagem, o homem, que usa uma camisa xadrez amarela, continua abraçado a ela e evita olhar para a câmera.

"Estava com saudade demais, dessa festa, dessa chuva, essa energia, essa alegria”, disse Isabela Salin.

Legenda: O rapaz parece esconder a face enquanto a mulher com quem dança dá uma entrevista. Foto: reprodução/TV Sergipe

Nas redes sociais, a cena chamou a atenção de internautas, que criaram hipóteses para o interesse do rapaz se manter anônimo na ocasião. Entre as sugestões, alguns usuários disseram que o homem talvez não devesse estar no local e o flagra poderia ter o prejudicado.

Outras pessoas ainda disseram que o homem poderia ser apenas uma pessoa tímida, e talvez não quisesse aparecer em rede nacional dançando. “O cara escondendo o rosto… esse tem culpa no cartório”, escreveu um indivíduo sobre o assunto. “Arthur Aguiar pode aparecer, todo mundo já sabe que é você”, brincou outro.

