Carlinhos Maia e o marido Lucas Guimarães vão sair de Maceió, diz colunista

Após ter o apartamento invadido e furtado no último fim de semana, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães decidiram sair de Maceió e se refugiar na casa de familiares em Penedo, também em Alagoas, visando a segurança pessoal. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Carlinhos permanece sob os cuidados de amigos próximos, enquanto Lucas finaliza compromissos de trabalho em Cancún, no México. Ele retorna ao Brasil nesta sexta-feira (3), e irá diretamente ao encontro do marido para depois seguirem ao novo destino.

O apartamento deles foi assaltado no último domingo (29), enquanto o humorista passava por uma cirurgia plástica e Lucas viajava a trabalho. Nesta quinta-feira (2). Maia chegou a dizer que não sabe se retorna para o imóvel.

Enquanto lida com o pós-operatório de uma cirurgia plástica que tem como intuito retirar a flacidez do abdômen, chamada Lipo HD Renuvion, o influenciador segue acompanhando as investigações.

Até o momento, os indícios apontam que o crime foi cometido por alguém que conhece o perímetro e tinha acesso à senha da fechadura eletrônica do apartamento, visto que não houve arrombamento.