Criminosos usaram disfarce para roubar casa de Carlinhos Maia; entenda

Novas informações sobre o furto de joias e artigos de luxo avaliados em quase R$ 5 milhões do apartamento de Carlinhos Maia foram divulgadas pelo apresentador da Record TV, Luiz Bacci. Para despistar a segurança do local, os criminosos pularam o muro do condomínio, usando perucas e óculos escuros.

A invasão não foi percebida pela segurança do Ritz Lagoa da Anta, famoso hotel de Maceió que fica ao lado do condomínio do influenciador, segundo informações do Metrópoles. Imagens adquiridas por Bacci mostram duas pessoas pulando o muro do prédio, sem serem abordados pelos seguranças ou demais moradores em nenhum momento.

A investigação policial ainda não confirmou se os invasores são um casal, hipótese divulgada antes, e trabalha também com a hipótese de um dos dois ser um homem vestido com roupas de mulher.

Imagens de câmeras de segurança flagraram os criminosos na garagem do primeiro piso do condomínio. Eles entraram com os rostos cobertos, usando bonés e aparentemente com máscaras de proteção contra a Covid-19.

Imagens embaçadas

Após isso, seguem pela escada para o quarto andar, onde moram Carlinhos Maia e o esposo, Lucas Guimarães.

Ainda segundo informações do apresentador do Cidade Alerta, outro detalhe curioso é o fato de algumas das câmeras ficarem com a imagem embaçada durante a invasão.

Isso acontece quando criminosos apontam uma lanterna, talvez do celular, para as câmeras. Dessa forma, muitas imagens foram prejudicadas. Para a polícia, é o indício de que os invasores fazem parte de uma quadrilha especializada em assaltos na região.