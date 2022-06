Carlinhos Maia revela que não deve voltar para apartamento em Alagoas após assalto

O humorista Carlinhos Maia revelou, em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, que não deve retornar ao apartamento onde morava em Alagoas. A decisão vem dias após assalto registrado no imóvel, em que itens de luxo como diamantes foram levados.

O caso foi registrado no último fim de semana, período no qual ele fazia uma cirurgia e o marido, Lucas Guimarães, estava viajando a trabalho. Segundo a coluna de Leo Dias, o apartamento é uma cobertura no anexo ao mais luxuoso e famoso hotel de Alagoas.

"Eu acho que não volto pro apartamento, eu tenho crise de pânico. Provavelmente não volto, estou confuso", disse o humorista ao colunista. Carlinhos disse estar abalado com a situação, principalmente pelo fato de pessoas próximas terem sido apontadas como suspeitas.

Acesso ao código

Ainda conforme informações de Leo Dias, apenas cinco pessoas tinham acesso ao código para acesso à casa de Lucas e Carlinhos.

A Polícia Civil de Alagoas segue investigando o caso. O órgão já pediu a prisão de alguns dos suspeitos, mas não revelou nomes por conta da possibilidade de fuga. Detalhes da investigação apontam que os criminosos tinham familiaridade com a segurança do local.