Criminosos que roubaram casa de Carlinhos Maia tinham informações privilegiadas, diz Polícia

A invasão ao apartamento do influenciador Carlinhos Maia, em Maceió, pode ter sido facilitada por "informação privilegiada" por parte dos criminosos, segundo disseram em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (30) os delegados que investigam o caso. As informações são do G1.

A investigação aponta que pelo menos duas pessoas participaram do furto, que resultou em um prejuízo de mais de R$ 5 milhões em dinheiro, joias e relógios.

"Existe uma linha de investigação de que haja algum tipo de informação privilegiada que tenha possibilitado o crime. Não necessariamente de alguém de dentro do convívio [do casal], mas alguém que tivesse o conhecimento de toda a rotina", afirmou o delegado Thales Araújo.

Imagens de câmeras de segurança a que a Polícia Civil teve acesso mostram duas pessoas no prédio, com os rostos cobertos. A suspeita é de que uma delas seja um homem jovem e a outra uma mulher. Eles ainda não foram identificados. Para os investigadores, falhas de segurança no imóvel facilitaram a ação.

"É uma situação complicada pelas falhas de segurança, as falhas de segurança do empreendimento. São pontos cegos tanto no sistema de vigilância e falhas procedimentais, falhas humanas", afirmou Araújo.

Além disso, outros equipamentos de segurança não estavam funcionando, segundo disse o delegado Lucimério Campos, que também participa da investigação. "Houve facilitadores que permitiram que o crime ocorresse. Esses pontos estão sendo levantados na investigação. Há falhas nos equipamentos de segurança, alguns não estavam gravando, outros não estão funcionando e há os pontos cegos, esse contexto todo existe nesta situação", disse o delegado.

Donos não estavam em casa

O crime aconteceu na noite de sábado (28). Carlinhos Maia está em Aracaju (SE), onde realizou uma lipoaspiração, e seu marido, Lucas Guimarães, está viajando a trabalho em Cancún, no México.

O influenciador digital compartilhou o relato por meio das redes sociais. "Eu estou devastado! Devastado. Sempre fui ruim de grana, sempre, nunca precisei roubar nada do outro, nunca precisei invadir a casa de ninguém pra isso", desabafa.

Carlinhos se mudou para o apartamento com o marido, Lucas Guimarães, em outubro de 2020, comemorando mais uma conquista.

O humorista ainda disse que quem tiver informações do furto "será bem recompensado e terá sua identidade mantida em sigilo".

"Levaram relógios (inclusive o último que acabei de comprar, levaram meu cofre com minhas joias) As autoridades já foram acionadas! Ao secretário de segurança do meu estado, governador, prefeito, polícia e cidadãos honrados. Não pelos bens, mas por ter meu lar invadido", conta o alagoano.

Veja registros do apartamento de Carlinhos Maia: