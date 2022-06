A influenciadora Bianca Andrade usou o Instagram nesta quinta-feira (2) para esclarecer a polêmica recente em que foi envolvida, pouco após divulgar o planejamento feito por ela para a rede social em questão. Em uma série de publicações, ela foi criticada por fazer estratégia com cada um dos Stories publicados diariamente.

Ainda na quarta (1º), a 'Boca Rosa', como é conhecida nas redes sociais, divulgou uma imagem mostrando um cronograma específico com cada material divulgado aos seguidores. Entre as tarefas do dia, foi possível ver como é pensado o bom dia da influenciadora, assim como ela lida com as imagens do filho, o pequeno Cris.

"Gente, eu vi que saiu em vários lugares o planejamento que eu mostrei para vocês hoje, que faço nas minhas redes sociais. Isso dividiu opiniões. Uma galera até faz também, e tem uma galera que acha um absurdo, falando que eu conto stories do filho. Outra galera achou legal", disse em vídeo.

Rotina de trabalho

Bianca alegou que não faz tudo em uma linha estrategista, mas precisou aprender a criar regras para si mesma no uso das redes sociais.

"Na verdade, esse planejamento aconteceu justamente por eu me enfiar tanto em reunião e trabalho e às vezes não conseguir postar Stories com periodicidade. Eu não sigo todos os dias o que está ali. Isso virou uma meta minha, porque eu quero melhorar isso", completou.

Legenda: Stories da influenciadora chamou atenção nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

Já sobre a exposição do filho, Bianca pontuou que tudo é limitado. "Vocês amam ver meu filho, por isso colocamos ali no planejamento. Mas sim, eu limito os stories do meu filho, me preocupo em não fazer uma super exposição do Cris, porque eu sou mãe. Gravo ele o tempo inteiro, mas quero preservar um pouco, ele é um bebê", disse.

No fim, a também ex-BBB reforçou que não se explicou para dar algum tipo de satisfação, mas para reforçar como as redes sociais dela representam um trabalho bem pensado. "Eu tenho que ter uma história pois quanto mais eu posto, mais eu faturo, crio possibilidades dentro da minha equipe e fidelizo a minha audiência", completou.