Guilherme & Santiago revelam seus verdadeiros nomes e divertem Daniel no 'Viver Sertanejo'

Guilherme & Santiago surpreenderam o público do “Viver Sertanejo”, exibido neste domingo (17), ao revelarem que seus verdadeiros nomes são, na verdade, Herickson e Henzzo. Na conversa com o apresentador Daniel, os irmãos explicaram que receberam nomes pouco comuns para a época, todos começando com a letra “H”, uma escolha bem particular da mãe.

Com bom humor, Santiago brincou que é o “Enzo mais velho do Brasil”, já que tem 49 anos. “No banco, a moça disse que nunca tinha conhecido um Enzo velho, aí também, não, né...”, contou, arrancando risadas de todos. Guilherme também entrou na brincadeira ao lembrar a dificuldade dos nomes: “Minha mãe escolheu nomes complicados pra aquela época, todos com letras no meio para complicar”, comentou.

Nova geração

Além da veterana dupla, o programa contou com a presença de Guilherme & Benuto, que representam uma nova geração da música sertaneja. Daniel destacou a diferença de gerações e brincou: “Quando vocês estavam começando a carreira, na década de 90, esses caboclos estavam nascendo, tem noção?”.

Veja também É Hit 'Padre sertanejo' receberá quase R$ 1 milhão por show no São João da Bahia; saiba quem é Zoeira Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (10/08)?

Guilherme & Benuto compartilharam que o nome artístico surgiu como uma espécie de premonição familiar. Antes de falecer, o pai dos irmãos disse que, caso algum dia eles formassem uma dupla, deveriam se chamar Guilherme & Benuto, e a sugestão acabou se concretizando anos depois, em 2019. Desde então, os artistas vêm conquistando o público com talento e emoção.

Durante o programa, a dupla mais jovem encantou ao tocar “Asa Branca” na sanfona e no violino, a primeira música que aprenderam juntos. “Foi a primeira música que a gente aprendeu a tocar junto”, relembrou Guilherme.

Já Santiago mostrou que seus talentos vão além da música. O sertanejo assumiu o fogão do programa e preparou um arroz com ovo e frango que agradou a todos os convidados. “Uma honra estar aqui com vocês e ainda comer o frango do Santiago”, disse Guilherme, da dupla com Benuto.