Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Guilherme & Santiago revelam seus verdadeiros nomes e divertem Daniel no 'Viver Sertanejo'

Durante participação no programa deste domingo (17), dupla contou a origem dos nomes artísticos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A dupla Guilherme & Santiago participou do
Legenda: A dupla Guilherme & Santiago participou do "Viver Sertanejo"
Foto: Reprodução/Globo

Guilherme & Santiago surpreenderam o público do “Viver Sertanejo”, exibido neste domingo (17), ao revelarem que seus verdadeiros nomes são, na verdade, Herickson e Henzzo. Na conversa com o apresentador Daniel, os irmãos explicaram que receberam nomes pouco comuns para a época, todos começando com a letra “H”, uma escolha bem particular da mãe.

Com bom humor, Santiago brincou que é o “Enzo mais velho do Brasil”, já que tem 49 anos. “No banco, a moça disse que nunca tinha conhecido um Enzo velho, aí também, não, né...”, contou, arrancando risadas de todos. Guilherme também entrou na brincadeira ao lembrar a dificuldade dos nomes: “Minha mãe escolheu nomes complicados pra aquela época, todos com letras no meio para complicar”, comentou.

Nova geração

Além da veterana dupla, o programa contou com a presença de Guilherme & Benuto, que representam uma nova geração da música sertaneja. Daniel destacou a diferença de gerações e brincou: “Quando vocês estavam começando a carreira, na década de 90, esses caboclos estavam nascendo, tem noção?”.

Veja também

teaser image
É Hit

'Padre sertanejo' receberá quase R$ 1 milhão por show no São João da Bahia; saiba quem é

teaser image
Zoeira

Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (10/08)?

Guilherme & Benuto compartilharam que o nome artístico surgiu como uma espécie de premonição familiar. Antes de falecer, o pai dos irmãos disse que, caso algum dia eles formassem uma dupla, deveriam se chamar Guilherme & Benuto, e a sugestão acabou se concretizando anos depois, em 2019. Desde então, os artistas vêm conquistando o público com talento e emoção.

Durante o programa, a dupla mais jovem encantou ao tocar “Asa Branca” na sanfona e no violino, a primeira música que aprenderam juntos. “Foi a primeira música que a gente aprendeu a tocar junto”, relembrou Guilherme.

Já Santiago mostrou que seus talentos vão além da música. O sertanejo assumiu o fogão do programa e preparou um arroz com ovo e frango que agradou a todos os convidados. “Uma honra estar aqui com vocês e ainda comer o frango do Santiago”, disse Guilherme, da dupla com Benuto.

Assuntos Relacionados
A dupla Guilherme & Santiago participou do
Zoeira

Guilherme & Santiago revelam seus verdadeiros nomes e divertem Daniel no 'Viver Sertanejo'

Durante participação no programa deste domingo (17), dupla contou a origem dos nomes artísticos

Redação
Há 17 minutos
Maria de Fátima tomará atitudes drásticas nos próximos capítulos de
Zoeira

Maria de Fátima tentará fazer Solange perder bebês em 'Vale tudo'

 A vilã também tentará interromper sua gestação, após acreditar que Afonso é estéril

Redação
Há 22 minutos
Débora Falabella comentou relação com o marido, o cineasta Fernando Fraiha
Zoeira

Débora Falabella revela que já morou em casa separada do marido

Aos 46 anos, atriz reflete sobre relação com Fernando Fraiha, exposição na mídia e violências vividas por mulheres

Redação
Há 36 minutos
O Kuarup é um ritual com vários dias de celebração
Zoeira

Anitta e Luciano Huck participam de ritual Kuarup no Território Indígena do Xingu; veja imagens

Os dois estão gravando um especial para o Domingão com Huck

Redação
Há 54 minutos
Silvio Santos faleceu há exato um ano
Zoeira

Tiago Abravanel explica como ele e a mãe enfrentam o luto um ano após a perda de Silvio Santos

O artista disse que às vezes "se esquece de que o avô não está mais aqui"

Redação
Há 1 hora
Felca ao lado de Serginho Groisman no
Zoeira

Altura de Felca chama atenção em participação no 'Altas Horas'

O influenciador digital participou do programa exibido no sábado (16)

Redação
Há 1 hora
Não é a primeira vez que a filha de Xuxa é alvo de críticas em relação a seu peso
Zoeira

João Lucas defende Sasha após onda de críticas sobre aparência magra: 'Gostosa e saudável'

Ele defendeu a esposa após um internauta sugerir que Sasha usasse um suplemento alimentar

Redação
Há 1 hora
Foto dos participantes do Acerte ou Caia deste domingo (17)
Zoeira

Que horas começa o 'Acerte ou Caia!' neste domingo (17)

O game show é apresentado por Tom Cavalcante

Redação
17 de Agosto de 2025
A doença do herdeiro não fez parte da trama original (1988), mas promete agitar a reta final do remake
Zoeira

Com câncer, Afonso Roitman raspa a cabeça em 'Vale Tudo'; veja mudança de visual

Humberto Carrão gravou a cena neste sábado (16)

Redação
17 de Agosto de 2025
Cena de Megatubarão, que será exibido na TV Globo neste domingo (17)
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (17/08) na TV Globo?

Longa vai ao ar logo após o 'Futebol'

Redação
17 de Agosto de 2025
Foto mostra Felca durante entrevista concedida ao programa Altas Horas, da TV Globo
Zoeira

Entrevista completa de Felca vai ao ar no Altas Horas: 'quem tem que ter medo são os pedófilos'

O influenciador explicou como nasceu a ideia de compilar denúncias sobre adultização, após observar conteúdos de crianças nas redes sociais

Redação
17 de Agosto de 2025
Daniel recebe duplas sertanejas
Zoeira

Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (17/08)

Programa recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo

Redação
17 de Agosto de 2025
Apresentadores do Globo Rural
Zoeira

Que horas começa o Globo Rural neste domingo (17/08)

Programa inicia após o 'Auto Esporte'

Redação
17 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025