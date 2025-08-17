Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (17/08)

Mais uma edição do "Viver Sertanejo", da TV Globo, irá ao ar neste domingo (17). Apresentado pelo cantor Daniel, o programa começa às 8h45, após o "Globo Rural".

Neste domingo, Daniel recebe duas duplas sertanejas. A primeira é formada pelos irmãos Guilherme & Santiago. Naturais de Goiânia, capital de Goiás, eles são donos de sucessos como "Azul".

A segunda dupla é Guilherme e Benuto. Os irmãos, naturais de Campinas (SP) são donos de sucesso como "Haja Corílio".

Que horas começa o Viver Sertanejo hoje (17)?

O programa "Viver Sertanejo" vai ao ar todos os domingos a partir de 8h45, após o "Globo Rural", na TV Globo e no Globoplay. O programa segue até às 9h29.

Na atração, Daniel recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo para conversas, números musicais e tudo que combina com o modo de vida do interior.