Filho de Edilson Capetinha se pronuncia e nega rumores sobre dívida do pai

Matheus Solon, filho mais velho de Edilson Capetinha, recorreu às redes sociais para rebater informações que circularam nos últimos dias sobre uma suposta dívida milionária de pensão atribuída ao ex-jogador, que atualmente integra o elenco do BBB 26. Segundo ele, os boatos não refletem a realidade e precisavam ser esclarecidos.

As especulações apontavam que Edilson estaria enfrentando débitos que poderiam chegar a R$ 2 milhões. No entanto, conforme já havia sido divulgado pelo portal Metrópoles, a defesa do ex-atleta negou a existência de pendências financeiras, afirmando que todas as obrigações relacionadas à pensão estão regularizadas.

Diante da repercussão do assunto, Matheus decidiu gravar um vídeo explicando o contexto da situação e reforçou que o problema mencionado nas notícias ocorreu no passado e foi resolvido judicialmente.

"Meu pai está no BBB e com isso surgiram algumas coisas que eu não posso ficar calado. Ele tem quatro filhos, eu sou o mais velho. Três são maiores de idade, um ainda é pequeno. Aconteceu uma situação em 2018 com um filho só, não foi com todos, em relação a pensão e que já foi resolvido juridicamente", disse.

O filho do ex-jogador também fez questão de tranquilizar o público e afastar qualquer preocupação sobre dificuldades financeiras envolvendo a família.

"Podem ficar tranquilos, quem está preocupado. Não tem nenhuma mãe, nenhum filho passando fome, necessidade, dificuldade, está todo mundo bem. Então, pra quem está preocupado, pode relaxar que está tudo certo e é isso, vim só esclarecer isso pra vocês", concluiu.