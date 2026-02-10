Diário do Nordeste
Babu ironiza desempenho de Jonas durante dinâmica do Sincerão no BBB 26

Ator se irritou com respostas dos colegas e disparou críticas ao modelo durante jogo ao vivo.

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Em discussão após Sincerão, Babu afirmou que Jonas 'não consegue juntar duas frases'.
Legenda: Em discussão após Sincerão, Babu afirmou que Jonas 'não consegue juntar duas frases'.
Foto: Reprodução/Globoplay.

O clima ficou mais tenso no Sincerão do BBB 26 após Babu Santana aproveitar a dinâmica da semana para provocar Jonas Sulzbach. Durante a atividade, o ator não escondeu a insatisfação com o desempenho do colega e fez comentários sobre sua dificuldade de se expressar.

Na edição ao vivo desta segunda-feira (9), o apresentador Tadeu Schmidt explicou as regras do jogo. "Hoje é a brincadeira de colocar a foto de alguém na testa e fazer perguntas para os amigos para tentar descobrir quem é", disse. Em seguida, ele reforçou: "Todo mundo só pode responder sim ou não, nada além de sim ou não... Você deve seguir o gabarito de palavras que temos na tela para fazer quatro perguntas".

Ao participar da dinâmica, Babu direcionou suas perguntas a Milena, Juliano, Ana Paula e Marcelo. No entanto, as respostas dos colegas acabaram confundindo o ator, dificultando sua missão de descobrir a identidade escondida em sua testa.

Em meio à tentativa frustrada, ele arriscou um palpite. "É o Breno", afirmou o veterano. Jonas, então, reagiu com ironia: "É o papai aqui". A troca de provocações continuou quando Babu comentou: "Ai, gente, não é palestrinha. Palestrinha? palestrinha não. Ele não consegue fazer nem duas frases com cognição".

Sem deixar passar, Jonas devolveu: "Toma uma melequinha na cabeça", pouco antes de o ator receber a punição com gosma. Mesmo após o momento, Babu manteve o tom crítico: "Você não consegue fazer duas frases fazerem sentido... Fala sério".

Depois do encerramento da atividade, o ator ainda demonstrou irritação com Ana Paula, responsabilizando a colega pelo erro. "Ela me ferrou, cara. Ele não é palestrinha nunca", reclamou. A jornalista discordou: "Ele é". Juliano Floss apoiou a opinião: "Ele é o mais palestrinha de todos".

Encerrando o assunto, Babu voltou a comparar os participantes. "O Cowboy é palestrinha. Ele não consegue ligar uma frase na outra", completou o ator, reforçando o clima de rivalidade no jogo.

 

