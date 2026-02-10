Enquete BBB 26: resultado aponta eliminação de sister com mais de 53% dos votos
O quarto paredão do reality show será definido na noite desta terça-feira (10).
Sarah Andrade pode ser a quarta eliminada do BBB 26 nesta terça-feira (10), segundo resultado da enquete realizada pelo Diário do Nordeste. A veterana do BBB 21 e influenciadora digital aparece no levantamento com 53,1% dos votos.
Ela enfrenta o paredão com Babu Santana, que deve permanecer no reality show e aparece com 40,2% dos votos; e Sol Vega, que tem 6,6% dos votos dos leitores.
A enquete teve mais de 40,6 mil votos, mas é importante lembrar que ela não interfere no reality. O eliminado será anunciado ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite desta terça.
Veja o resultado da enquete
Como foi a formação do terceiro paredão?
A dinâmica dessa semana para o paredão teve:
- 1 emparedado pelo Duelo de Risco;
- 1 indicado pelo líder;
- 1 contragolpe do indicado pelo líder;
- 1 mais votado pela casa.
Estavam imunes ao paredão Edilson Capetinha (imunizado pelo anjo Alberto Cowboy) e Jonas (líder). A primeira emparedada foi Samira, escolhida em consenso entre Juliano e Sol Vega, na dinâmica do Duelo de Risco.
Babu foi o indicado ao paredão pela líder Jonas, e escolheu Sarah no contragolpe. Já pelo voto da casa, a participante escolhida foi Sol Vega. Nesse domingo, a prova do Bate e Volta foi disputada entre Sarah, Samira e Sol. Quem se salvou foi Samira.