Gracyanne Barbosa fala sobre fim com Belo no BBB 25 e cita arrependimento: 'É o homem da minha vida'

Depois de voltar para a casa do Big Brother Brasil 25, nesta quinta-feira (6), Gracyanne Barbosa conversou com Aline e compartilhou um momento pessoal, de quando se relaciona com o cantor Belo.

"Você falou uma coisa da minha vida que eu errei fora e não corri. Independentemente do motivo que me levou a fazer, falei: 'errei'. E me arrependo muito. Mas eu só podia pedir desculpa. E não fiz isso escondido. Fiz isso para o Brasil inteiro", comentou a musa fitness.

Em seguida, ela admitiu que ainda nutre sentimentos positivos pelo ex. "Eu me arrependo muito, porque o Belo é o homem da minha vida. Só que eu não corri. Eu tive 'n' motivos, ele errou também, mas eu não fui e falei: 'eu errei, mas ele errou também'. Porque o erro do outro não justifica o seu", afirmou.

A influenciadora também comentou que as pessoas ainda não sabem o que o cantor fez para contribuir com o fim do relacionamento. "Se um dia ele quiser falar que errou, vai falar, tanto faz para mim. Só que eu errei e vou assumir isso para ele e o Brasil inteiro", disse.

Volta para o BBB 25

Gracyanne voltou para o BBB 25 na manhã desta quinta-feira (6). Ela havia sido "eliminada" do programa na terça (4), junto com Giovanna, sua dupla, mas o paredão era individual e eliminou apenas a irmã da modelo.

Durante esse período, a musa fitness ficou em um quarto secreto, com acesso a imagens exclusivas do reality.