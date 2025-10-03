Gominho tem conta bancária esvaziada em assalto: 'Sem um real'

O influenciador digital Gominho, de 36 anos, revelou nesta sexta-feira (3) que foi vítima de um assalto que resultou no esvaziamento completo de suas contas bancárias. Em desabafo nas redes sociais, ele contou que os criminosos chegaram a realizar empréstimos em seu nome e transferiram todos os valores disponíveis. “Estou sem um real”, lamentou.

Em um vídeo publicado no Instagram, Gominho explicou o motivo de seu recente afastamento das redes. “Fui assaltado. E aí, entendendo tudo o que tem acontecido, eles realmente pegaram empréstimo na minha conta, pegaram todo o dinheiro que eu tinha”, relatou. O influenciador afirmou que já conversou com o gerente do banco e foi orientado a registrar um boletim de ocorrência.

Segundo o relato, os assaltantes transferiram os valores para contas de terceiros. “Fizeram um empréstimo e mandaram para uma tal de Emily Vitória, uma tal de Tarsiane. Eles pegaram da minha conta física, mandaram para minha conta jurídica”, detalhou.

Criminosos burlaram sistema

O que mais chama a atenção de Gominho é a forma como os criminosos conseguiram burlar as barreiras de segurança bancária. “Eu questionei com o meu gerente como eles conseguiram tudo isso. Se tem senha, se tem Face ID...”, desabafou.

Um policial chegou a sugerir que fotos do influenciador poderiam ter sido usadas para enganar o sistema de reconhecimento facial. Ainda assim, ele segue sem entender como os golpistas tiveram acesso às suas senhas. “Muito estranho. Enfim. Esses bancos criam um bando de proteção, mas as proteções não funcionam”, criticou.