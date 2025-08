Gominho nega rumor sobre possível herança deixada por Preta Gil: 'Não tem R$ 5 milhões'

O influenciador digital Gominho, amigo próximo da cantora Preta Gil, usou as redes sociais no último domingo (3) para desmentir os boatos de que receberia R$ 5 milhões como herança da artista. Preta faleceu no último dia 20 de julho após um longo tratamento contra um câncer colorretal.

"Não tem dinheiro nenhum", garantiu ele durante uma live nas redes sociais. "A minha mãe já está até preocupada que eu seja sequestrado, achando que tenho R$ 5 milhões. A verdade é que, se eu for sequestrado, não tenho nem R$ 1 para dar", disse aos risos.

Segundo informações de outros portais, a fortuna de Preta Gil seria estimada em R$ 30 milhões. Parte da quantia seria destinada ao filho, Francisco Gil, e outra para a neta, Sol de Maria.

Além das explicações sobre o dinheiro, Gominho ainda falou sobre a relação com os familiares da cantora. Segundo ele, nunca houve qualquer indisposição e ele se dá bem com todo mundo.

"Não me dou mal com ninguém! Me dou bem com todos! Comigo não tem essa de 'não se dar bem', ou eu não falo com a pessoa, não olho na cara ou eu me dou bem! Comigo não tem meio-termo!", comentou o influenciador.

Convivência com Preta Gil

Gominho chegou a morar com Preta Gil durante o tratamento da cantora contra o câncer. Ele saiu de Salvador, onde vivia em uma casa alugada, e deixou o emprego para acompanhar a amiga de perto.

Recentemente, ele anunciou que deixou a casa de Preta, além de ter saído da agência de influenciadores da qual ela era sócia. "Quando acontece algo muito impactante, eu gosto de mudar tudo, e a morte da minha amiga foi algo muito impactante… Eu quis mudar tudo! Saí da casa dela. Eu estava morando lá há 3 anos. Saí da empresa, que era dela. Eu fui pra lá por causa dela", confirmou.