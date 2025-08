Homem cai de arquibancada e morre em show do Oasis, em Londres

Um homem de 40 anos morreu durante um show do grupo Oasis no estádio de Wembley, em Londres, no último sábado (2). Segundo informações divulgadas pela Associated Press no Reino Unido, ele teria sofrido uma queda no local.

A polícia de Londres confirmou que a vítima foi encontrada "com ferimentos consistentes com uma queda", sendo declarado morto ainda no local. Ainda não se sabe como teria ocorrido a queda.

O jornal The Guardian, um dos mais famosos do País, publicou que o homem estava sentado na arquibancada superior do estádio, que possui capacidade para 90 mil pessoas.

Após o ocorrido, a polícia pediu para que qualquer pessoa que tenha presenciado o acidente entre em contato com as autoridades. "É provável que várias pessoas tenham testemunhado o incidente ou, consciente ou inconscientemente, tenham gravado em vídeo", apontou um porta-voz da polícia londrina.

O Oasis se pronunciou sobre o caso, apontando que os membros da banda ficaram "chocados" ao saber da morte. Liam e Noel Gallagher ofereceram as "sinceras condolências à família e aos amigos da pessoa envolvida".

Turnê do Oasis

Liam e Noel estavam há 16 anos sem uma turnê e iniciaram os novos shows em Cardiff, no País de Gales, no dia 4 de julho.

A apresentação do último sábado foi a quarta dos sete shows planejados em Wembley. A quinta ocorreu no domingo, conforme já estava planejada.