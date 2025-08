Jornalista Daniela Lima deixa a GloboNews após dois anos

A jornalista Daniela Lima deixou a GloboNews nesta segunda-feira (4), após dois anos na emissora. A informação foi divulgada pela própria apresentadora em uma publicação no Instagram: "Depois de dois anos, deixo a GloboNews com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, sedenta pelos próximos desafios".

"Viva o novo! Deixo aos colegas de trabalho, amigos que vou levar pra vida, meu muito obrigada e até breve", escreveu Daniela.

Veja também Zoeira Fábio Assunção revela episódio de assédio sexual na infância em entrevista ao 'Fantástico' Zoeira Homem cai de arquibancada e morre em show do Oasis, em Londres

A apresentadora trabalhava no Conexão GloboNews ao lado de jornalistas como Leilane Neubarth.

'Movimento de renovação', diz GloboNews

Em nota, a GloboNews informou que a saída de Daniela Lima é parte de um "movimento permanente de renovação do quadro do canal".

“Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo", diz texto da emissora.