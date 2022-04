Filho de Louro José deve conhecer Ana Maria Braga nesta quinta-feira (7); entenda

O caminho do filho de Louro José até a apresentadora Ana Maria Braga parece ser longo, mas pode estar prestes a se encerrar nesta quinta-feira (7). O papagaio conseguiu entrar nos Estúdios Globo em São Paulo na manhã desta quarta-feira (6) e teve um momento inusitado com a apresentadora.

"A saga continua. Hoje, o suposto filho do Louro José conseguiu entrar nos Estúdios da Globo em São Paulo e até tomou café da manhã enquanto aguardava sua vez de falar com Ana Maria. Parece que amanhã tem mais papo entre eles e, quem sabe, ele não encontra a “avó” pessoalmente", divulgou o comunicado da emissora.

Surpresa

Ana teve uma surpresa durante a edição do 'Mais Você' da última terça (5). Em um link com o repórter Fabrício Battaglini da portaria dos estúdios da Globo em São Paulo, a apresentadora se deparou com um papagaio.

O personagem se diz filho de Louro José e neto da apresentadora. "Eu estou sem documento. Vim de longe, voando... Preciso falar com a minha avó, Ana Maria Braga! Sou filho do Louro José e a minha mãe me disse que a Ana Maria Braga é a minha avó", explicou o papagaio.

Ana Maria se emocionou com a situação, mas pediu a Fabrício Battaglini que investigasse mais essa informação antes de liberar a entrada do visitante.