Substitutos de Ana Maria homenageiam intérprete de Louro José um ano após morte

Os apresentadores Fabrício Battaglini e Talitha Morete homenagearam o intérprete do Louro José, Tom Veiga, durante a edição do “Mais Você” desta segunda-feira (1º), após um ano da partida dele . O casal, que substitui temporariamente Ana Maria Braga , lembrou que Tom morreu no dia do aniversário da filha.

Larissa completa 16 anos hoje. "Por uma ironia, ele partiu quando Alissa fez aniversário. A vimos crescer, hoje está uma mocinha. Está nos EUA e está na escola a essa hora. Mandamos um beijo e muitas felicidades. Seu papai está orgulhoso de você", disse Talitha.

Viega tinha 47 anos e deixou quatro filhos. Segundo laudo Instituto Médico Legal (IML), o ator foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico provocado por um aneurisma.

Ana Maria também homenageou o ator

Nas redes sociais, a apresentadora Ana Maria Braga também lamentou. Ele está afastada do programa após sofrer um acidente doméstico, na tarde de 24 outubro, em São Paulo.

"Há um ano, eu perdia meu companheiro de todos os dias. A dor de perder o Tom e o Louro é a de quem perde um filho. O vazio que você deixou Tom...Eu não tenho palavras", escreveu.