Ana Maria Braga sofre queda em casa e é internada em hospital

A apresentadora do "Mais Você", Ana Maria Braga, caiu dentro de casa na tarde desse domingo (24), em São Paulo, e precisou ser socorrida a uma unidade de saúde para fazer tomografia e outros exames. A assessoria informou que ela "está bem".

Ana Maria passou a noite em observação no Hospital Beneficência Portuguesa, na capital paulista, após chegar acompanhada do oncologista Antonio Carlos Buzaid, da filha, Mariana, e do genro, segundo o colunista Léo Dias.

A edição do matinal desta segunda-feira (25) será apresentada por Fabrício Battaglini e Talitha Morete.