Filho de Gugu mostra uma das últimas fotos tiradas com o pai: ‘muita falta’

João Augusto Liberato, filho mais velho do apresentador Gugu, publicou uma das últimas fotos que tirou com o pai, no Instagram, nesta quinta-feira (27).

“Uma das fotos mais recentes que eu tenho com meu pai. Faz muita falta”, escreveu ele. No fundo da imagem, é possível ver o estúdio do reality show “Power Couple Brasil”, apresentado por Gugu na Record.

Apesar de discreto nas redes sociais, o João Augusto é seguido por mais de 760 mil pessoas. Recentemente, o jovem contou também no Instagram que esteve no SBT, representando o pai, para receber um troféu em comemoração aos 60 anos do programa Silvio Santos.

Gugu morreu em novembro de 2019, após um acidente doméstico em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. Ele tinha 60 anos.