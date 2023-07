Suposto filho de Gugu retoma venda carros em São Paulo

O comerciante Ricardo Rocha, de 48 anos, suposto filho de Gugu, voltou a rotina após entrar com um pedido, na Justiça, para ser reconhecido como herdeiro do apresentador. Segundo funcionários de empresário, ele teria tirado um tempo para viajar após a ação.

O comerciante, que é dono de uma concessionária de veículos de alto padrão em Pirituba, na zona norte de São Paulo, voltou a postar vídeos anunciando seus veículos nas redes sociais.

No vídeo mais recente publicado nas redes sociais, apenas a voz dele é ouvida narrando as vantagens, porém, o rosto dele aparece no reflexo do carro, ao abrir uma das portas.

"Pronto, agora ele é influenciador também. Agora vai", escreveu um seguidor dele. Ricardo, com um emoji de riso, respondeu com uma gíria: "Tamo junto".

SUPOSTA RELAÇÃO

Segundo a intimação, a mãe de Ricardo, identificada como Otacília Gomes da Silva, teria conhecido o apresentador no segundo semestre de 1973, "em uma padaria que existia no bairro de Perdizes, na capital paulista".

O documento informa que ela trabalhava como empregada doméstica e babá "na residência de uma família nipônica" que morava ao lado do local onde ambos se encontravam.

Eles iam diariamente à panificadora, sendo a "oportunidade em que se encontrava com Antonio Augusto (Gugu) que, muito comunicativo, a flertava e, com o passar do tempo houve a evolução da amizade, alguns passeios, culminando em relacionamento íntimo entre eles".

Após passar férias no litoral paulista com a família para a qual trabalhava, em 1974, ela retornou e "constatou a gravidez". Ao voltar para São Paulo, ela não encontrou Gugu para "lhe informar a novidade".

Ricardo Rocha nasceu em outubro de 1974. Na época, Gugu tinha apenas 15 anos.