Site resgata entrevista em que Gugu revelou que iniciou vida sexual aos 14 anos

Uma antiga entrevista de Gugu Liberato concedida à revista Playboy ganhou atenção da internet, nesta terça-feira (11). O site Insider Playboy Brasil, conhecido por recuperar edições raras da publicação, divulgou matéria feita com o apresentador em 1984. No bate-papo, ele declarou ter iniciado a vida sexual aos 14 anos.

"Eu acho que o sexo é uma coisa tão íntima que qualquer coisa que se faça com ele é normal. Tenho, porém, algumas manias. Não gosto de transar pela manhã", disse ele, que afirmou ser "curioso pelo assunto".

Na entrevista, Gugu ainda comentou o começo da vida sexual. "Eu faço sexo desde os 14 anos. Comecei com uma vizinha, mas não espalha, por favor. Gosto muito. Por isso, pelo menos duas vezes por semana dou um jeito de arranjar um tempinho", revelou o apresentador.

Gugu falou sobre paixão por "garotas orientais"

Na revista, Gugu declarou ainda ser "fascinado por garotas orientais" porque elas eram "femininas e cheirosas".

Gugu Liberato Apresentador "Elas sabem como ninguém fazer um homem se sentir um verdadeiro rei", disse na época.

Quando a edição foi comercializada, Gugu tinha 25 anos e chamava a atenção por crescer na TV. A revista ainda conseguiu tirar do apresentador falas referentes ao patrimônio dele na época. Ele dizia ter dois apartamentos, um carro Monza do ano e "dinheiro no open market".

No ensaio fotográfico feito para a reportagem, Gugu aparecia abraçado com duas mulheres de maiô azul, figurino utilizado pelas assistentes de palco do programa "Viva a Noite", apresentado por ele, na época, no SBT.

Embora tenha falado abertamente sobre sexualidade, o texto deixou claro que o ele havia demonstrado timidez e ficou "vermelho de vergonha".

Disputa judicial

A entrevista concedida à Playboy foi resgatada em meio a uma disputa judicial pela herança de Gugu. Além dos filhos já conhecidos, uma terceira pessoa entrou na Justiça afirmando ter parentesco biológico.

O homem identificado por Ricardo Rocha entrou em junho com uma ação pedindo investigação de paternidade post mortem contra Gugu. O comerciante nasceu em outubro de 1974, quando o apresentador tinha 15 anos.

Na ação, Ricardo Rocha solicita que os supostos parentes realizem exame de DNA. Caso eles se neguem, o homem defende que o corpo do apresentador seja exumado para que o teste seja realizado. O processo corre em segredo de Justiça.