Felca recebe título de parceiro da saúde mental da Associação Brasileira de Psiquiatria

O influenciador digital Felca compartilhou que recebeu o título de parceiro da saúde mental da Associação Brasileira de Psiquiatria. Nas redes sociais nesse domingo (17), o youtuber celebrou o reconhecimento e disse sobre o orgulho que sua mãe sentiu.

“Somos todos pequenos perante o mundo e o mundo é pequeno perante o universo, todos vivemos em nossa condição de ser humano e talvez a única forma de ser maior do que se é, é estendendo a mão para o próximo, seja um, seja muitos", escreveu.

Veja publicação

Felipe Bressanim Pereira cria conteúdos sobre humor e saúde mental, entre outros temas. Nessa última semana, ele ganhou notoriedade ao divulgar um vídeo sobre adultização, e denunciar comportamentos de influenciadores como Hytalo Santos, que realizava em suas redes exploração infantil.

'Eu não poderia imaginar que minha breve estadia nesse mundo poderia ajudar, mas aparentemente ajudou, sou grato. Busque terapia”, finalizou.

Veja também Zoeira Em mansão de Hytalo Santos, adolescentes bebiam, faltavam aulas e uma delas até engravidou na casa Zoeira Gilberto Gil dedica 'Drão' à Preta Gil em primeiro show após morte da filha Zoeira Hytalo Santos pagava até R$ 3 mil por mês a pais de adolescentes

Ameaças contra Felca

"'Vou encontrar você na rua e vou te matar'". "Você vai morrer'". Essas foram algumas das ameaças que o influenciador Felca revelou ter recebido desde que publicou o vídeo sobre "adultização", no canal que mantém no YouTube. Ao Fantástico desse domingo, ele detalhou que inclusive pessoas do seu convívio estão sendo alvo de intimidação.

Questionado, o criador de conteúdo disse que as ameaças não o abalam. "Mantenho a cautela, mas estou fazendo algo mais importante do que eu", afirmou. Anteriormente, ele já tinha detalhado que passou a andar acompanhado de seguranças e em carro blindado.