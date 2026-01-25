'Fantástico' deste domingo (25) exibe entrevista com Antônio Fagundes sobre retorno às novelas

O "Fantástico" deste domingo (25) chega com uma série de reportagens especiais, incluindo uma entrevista com Antônio Fagundes, ator que se prepara para retornar às novelas em celebração aos 60 anos de carreira.

A revista eletrônica ainda vai acompanhar com exclusividade uma expedição inédita de pesquisadores da USP em um parque nacional com mais de 400 cavernas. Eles buscam investigar se a boca de uma das grutas é a maior do planeta.

Além disso, mostrará detalhes de uma investigação policial que revela como agia o técnico de enfermagem acusado de aplicar injeções letais em pelo menos três pacientes em um hospital no Distrito Federal. Marcos Vinicius Araújo e outras duas profissionais de saúde foram presos.

Veja também Verso Confira 10 livros de romance imperdíveis para curtir no fim do ano Verso Livro de 'O Agente Secreto', vencedor do Globo de Ouro, mostra bastidores do filme

Que horas começa o Fantástico hoje (25)?

O "Fantástico" vai ao ar logo após o "Domingão com Huck", às 20h15, na TV Globo e no Globoplay. A previsão de término é às 22h45.