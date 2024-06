Ex-namorada de Dinho, do Mamonas Assassinas, celebra sucesso vendendo flores

Valéria Zopello, lembrada pelos fãs como a namorada de Dinho, vocalista do Mamonas Assassinas, vive afastada dos holofotes desde o acidente que matou o artista. Na terça-feira (11), ela celebrou em suas redes sociais a abertura de sua primeira loja física para a venda de orquídeas, na Serra da Cantareira, em São Paulo.

“O Orquidário Cantareira está com loja física! Em breve estaremos enviando pelos Correios também! Paixão virando meio de vida”, escreveu ela em um post no Instagram.

Apesar da vida longe da mídia, Valéria é seguida por 159 mil seguidores na rede social. Em sua bio, ela se descreve como fotógrafa, viajante, amante da natureza e dos animais.

Após o acidente que matou todos os membros do Mamonas, Valéria já trabalhou como modelo, atriz e também foi piloto de automobilismo.

Em janeiro desse ano, ela completou 50 anos e chegou a falar como foi seguir a vida sem Dinho. "Se sou feliz? Claro! Se ainda lembro do Dinho? Óbvio! Se sigo guardando o luto? Com certeza não! O luto deve ter prazo de validade para conseguirmos seguir em frente, que é o que as pessoas que nos amam e partem nos desejam. Não me sinto na obrigação de ‘dar satisfações’ sobre minha vida, mas em nome do carinho que recebo há quase 30 anos, de forma tão gratuita e genuína, resolvi me manifestar sobre tudo isso", chegou a escrever na ocasião.