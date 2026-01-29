Ex-BBB Matheus diz que decepcionou a mãe após saída conturbada do BBB 26

"Decepcionei muito a minha mãe nessa parte". Foi com essa confissão que Matheus Moreira resumiu o sentimento que carrega após deixar o BBB 26.

Eliminado com 79,48% dos votos, o ex-brother afirmou que só fora da casa conseguiu dimensionar o peso de suas atitudes e a frustração causada dentro de casa, especialmente ao tratar de temas sensíveis.

Em entrevista à Quem, Matheus contou que o choque com a rejeição foi decisivo para rever seu comportamento no jogo. "O que o Capetinha [Edilson] falou foi crucial para mim: 'Está todo mundo errado e tu está certo?'. Foi a primeira voz que ecoou na minha cabeça quando saí da casa e vi o número enorme de rejeição", contou.

O gaúcho de 25 anos reconheceu que confundiu estratégia com obstinação e insistiu em erros que poderiam ter sido corrigidos ainda no confinamento.

"Não tinha como eu continuar insistindo no erro de achar que só eu estava certo. Eu estava obcecado pela minha certeza e não estava observando o horizonte. Poderia ter reconhecido lá dentro que eu tinha errado, poderia ter voltado atrás, fui muito cabeça dura. Foi um arrependimento que estou carregando depois de 48 horas de ter saído da casa", reconheceu.

Segundo Matheus, o excesso de intensidade acabou fazendo com que ele se afastasse dos próprios valores. "Acredito que tive um exagero de opiniões, uma vontade muito grande de jogar e acredito que deveria ter dosado isso. Extrapolei isso a ponto de começar a ter falas que nem condizem com os meus valores aqui fora", disse o bancário, ao avaliar sua postura.

O ex-BBB explicou ainda que a pressão do confinamento distorce percepções e reações. "A tensão é algo que triplica o seu raciocínio lá. Então, até dormindo a gente está pensando em jogo. Você é seu único advogado lá, você não tem um advogado para nota de repúdio, para nota de esclarecimento, para defesa. Então, você é o único representante do seu sonho dentro do BBB", argumentou.

Ao rever as falas que repercutiram negativamente, Matheus admitiu erros, mas disse que houve interpretações equivocadas. "Acredito que tive algumas falas em que fui infeliz, mas o que mais a galera me interpretou mal foi o desfile, que realmente eu não quis atingir ninguém. Eu não quis atingir ninguém. Fui um cara infeliz na brincadeira, que não deveria ser brincadeira", afirmou, sobre o episódio que gerou acusações de homofobia.

Rivalidade com Ana Paula

Ele também falou sobre a rivalidade com Ana Paula Renault. "Olhando hoje as redes e as pessoas que ela segue, é tudo em comum comigo, e eu não representei isso da maneira que eu devia lá dentro", analisou. "Tive zero letramento racial lá dentro. Decepcionei muito a minha mãe nessa parte".

"Minha mãe é uma mulher negra, de faculdade federal, cientista. Eu nasci nesse lar de uma mulher muito forte, muito aguerrida, que não deixa para amanhã para falar o que ela pensa, uma pessoa que se posiciona sempre nesses assuntos", completou o ex-BBB, visivelmente emocionado ao falar de Karen Amaro.