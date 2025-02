Entenda por que Maria Beltrão está sendo atacada após Globo anunciá-la como apresentadora do Oscar 2025

Com a campanha histórica do filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui' no Oscar 2025, a TV Globo decidiu transmitir a cerimônia ao vivo para todo o Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, que terá transmissão dos desfiles das escolas de samba.

A jornalista e apresentadora Maria Beltrão foi escalada para comandar a apresentação do Oscar na emissora. A escolha de Beltrão, entretanto, está sendo criticada nas redes sociais.

Isso porque Maria Beltrão é filha de Hélio Beltrão, que tem ligação com a ditadura militar brasileira. O período de repressão é retratado em 'Ainda Estou Aqui', que mostra a luta de Eunice Paiva para comprovar que o marido, Rubens Paiva, foi morto pelos ditadores.

O economista Hélio Beltrão foi ministro dos governos Costa e Silva e João Figueiredo e foi um dos signatários do Ato Institucional nº 5, o mais duro do regime militar.

O instrumento retirou direitos constitucionais e aprofundou a repressão no Brasil, permitindo a cassação de políticos, intervenção federal em estados e municípios, suspenção de direito ao voto e habeas corpus, entre outras medidas.

“Imagina pra família das vítimas que estarão assistindo e vendo uma filha de ditador, que assinou o AI5 falando sobre o filme?”, escreveu um internauta na rede social X.

“Seria uma questão de bom senso ela não apresentar”, afirmou outra. Outros internautas, por outro lado, afirmaram que não é justo culpá-las pelas atitudes do pai.

A TV Globo e a jornalista não se pronunciaram sobre a polêmica. Maria Beltrão comanda a cobertura do Oscar da emissora desde 2006.

A emissora desistiu de transmitir a premiação do cinema em 2023 e 2024, mas voltou atrás em 2025, devido às três indicações de 'Ainda Estou Aqui'.

O evento também será transmitido pela TNT, na TV fechada, e pela plataforma de streaming Max. A entrega da premiação acontece no dia 2 de março de 2025, com transmissão a partir das 21h55, no horário de Brasília.

'AINDA ESTOU AQUI'

O filme “Ainda Estou Aqui” acompanha a família de Eunice Paiva e Rubens Paiva, interpretado no longa por Selton Mello, após o ex-deputado ser levado pelos órgãos de repressão.

A obra foi baseada no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens, e resgata a trajetória de Eunice na luta por reparação após e durante o regime autoritário. O filme também emocionou os espectadores com a participação de Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, que interpreta Eunice na fase idosa.

Um dos grandes sucessos de bilheteria no Brasil em 2024 — e ainda em cartaz —, o filme do diretor Walter Salles já foi visto por mais de 3 milhões de espectadores.

O longa concorre a 'Melhor Filme Internacional e à principal categoria da noite, de 'Melhor Filme'. Já Fernanda Torres foi indicada a 'Melhor Atriz'.