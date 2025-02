Onde assistir à transmissão do Oscar 2025?

A TV Globo vai transmitir a cerimônia do Oscar 2025. A emissora divulgou que como a premiação acontece no domingo de Carnaval, terá dois sinais "para que todos possam acompanhar tudo que acontece nas duas festas".

O evento também será transmitido pela TNT, na TV fechada, e pela plataforma de streaming Max. A entrega da premiação acontece no dia 2 de março de 2025, com transmissão a partir das 21h55, no horário de Brasília.

A transmissão na Globo será comandada por Maria Beltrão para todo o Brasil, com exceção do Rio de Janeiro. O sinal da TV Globo com os desfiles das escolas de samba será transmitido para o Rio de Janeiro e estará aberto no Globoplay.

A decisão da emissora tem relação direta com as indicações do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que concorre em três categorias importantes: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

APRESENTAÇÃO

O Oscar 2025 será apresentado em Los Angeles por diversos atores, dentre eles Emma Stone (vencedora de Melhor Atriz em 2024); Robert Downey Jr. (Melhor Ator Coadjuvante); Cillian Murphy (Melhor Ator) e Da'Vine Joy Randolph (Melhor Atriz Coadjuvante).