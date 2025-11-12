Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da roça?
Vote e aponte quem você quer que seja o próximo fazendeiro.
Carol Lekker, Saory Cardoso e Toninho Tornado disputam a Prova do Fazendeiro, na noite desta quarta-feira (12), em "A Fazenda 17". O vencedor fica imune e escapa da oitava roça.
O trio foi parar na dinâmica após ser indicado à zona de eliminação provisória nessa terça-feira (11), logo depois da eliminação de Shia e Michelle no Super Paiol.
Além dos três peões, Matheus Martins também ocupou um dos bancos da berlinda, e, como foi vetado de competir pelo chapéu de fazendeiro, é o primeiro confirmado na roça.
A seguir, vote na enquete sobre quem você quer que se livre da zona de eliminação e vença a Prova do Fazendeiro.
COMO FOI A FORMAÇÃO DA OITAVA ROÇA
A berlinda começou com Luiz Mesquita distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ele ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja à Duda Wendling.
Então, o fazendeiro Wallas Arrais abriu a roça indicando Saory Cardoso para o primeiro banquinho.
Em seguida, aconteceu a votação cara a cara. No entanto, ao dar o último voto da noite, Duda revelou que, pelo Poder da Chama Laranja, seu voto valeria por quatro e escolheu indicar Matheus Martins. Acumulando 11 votos, o modelo se juntou a berlinda.
Ele puxou Carol Lekker do quarto de Apolo, e ela deu início ao Resta Um, no qual Toninho Tornado acabou sobrando e fechando o quarteto.
Depois, Luiz usou o poder do pergaminho branco e escolheu um roceiro para não ser vetado da disputa: ele optou por Saory. Com isso, o humorista vetou Matheus da Prova do Fazendeiro.