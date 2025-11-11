Oh Yeong-su, ator de ‘Round 6’, é absolvido de condenação por assédio sexual
Os juízes do caso entenderam que as provas coletadas pela promotoria não eram suficientes.
O ator sul-coreano Oh Yeong-su, de 81 anos, conhecido mundialmente por interpretar o idoso 001 na série Round 6, foi absolvido pelo Tribunal Superior da Coreia do Sul da acusação de assédio sexual.
Divulgada nesta terça-feira (11), a decisão reverteu uma condenação anterior que havia suspendido sua pena de oito meses de prisão. Os juízes entenderam que as provas apresentadas pela promotoria não foram suficientes para comprovar a culpa do ator “além de qualquer dúvida razoável”.
O tribunal destacou que, embora existam suspeitas, há também contradições e lacunas nos depoimentos, o que impossibilita uma condenação.
A acusação partiu de uma mulher que alegou ter sido abraçada e beijada à força por Oh durante uma turnê teatral em 2017. O caso foi inicialmente arquivado em 2022, mas reaberto após recurso do Ministério Público.
Defesa já havia negado crime
Em sua defesa, o ator sempre negou qualquer comportamento inapropriado, afirmando que apenas segurou a mão da mulher “para ajudá-la a atravessar uma área ao redor de um lago”.
Mesmo assim, Oh chegou a pedir desculpas à denunciante, alegando que o gesto não significava uma confissão de culpa. “Pedi desculpas não porque admito as acusações, mas porque ela disse que se sentia mal”, disse o ator na época.
Vencedor do Globo de Ouro em 2022, na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama, Oh Yeong-su não chegou a ser preso durante o processo.
O tribunal ressaltou, na decisão, que “os direitos do réu devem ser preservados enquanto restarem dúvidas razoáveis sobre a acusação”. A promotoria ainda tem uma semana para decidir se vai recorrer ao Tribunal Superior do país.