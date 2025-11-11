Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Oh Yeong-su, ator de ‘Round 6’, é absolvido de condenação por assédio sexual

Os juízes do caso entenderam que as provas coletadas pela promotoria não eram suficientes.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Ator Oh Yeong-su durante premiere de Round 6.
Legenda: O tribunal destacou que, embora existam suspeitas, há também contradições e lacunas nos depoimentos.
Foto: Valerie Macon / AFP.

O ator sul-coreano Oh Yeong-su, de 81 anos, conhecido mundialmente por interpretar o idoso 001 na série Round 6, foi absolvido pelo Tribunal Superior da Coreia do Sul da acusação de assédio sexual. 

Divulgada nesta terça-feira (11), a decisão reverteu uma condenação anterior que havia suspendido sua pena de oito meses de prisão. Os juízes entenderam que as provas apresentadas pela promotoria não foram suficientes para comprovar a culpa do ator “além de qualquer dúvida razoável”. 

O tribunal destacou que, embora existam suspeitas, há também contradições e lacunas nos depoimentos, o que impossibilita uma condenação.

A acusação partiu de uma mulher que alegou ter sido abraçada e beijada à força por Oh durante uma turnê teatral em 2017. O caso foi inicialmente arquivado em 2022, mas reaberto após recurso do Ministério Público

Veja também

teaser image
Zoeira

Tiktoker britânica admite que fingiu ter câncer

teaser image
Zoeira

Kanye West tem show vetado pela Prefeitura de São Paulo

Defesa já havia negado crime

Em sua defesa, o ator sempre negou qualquer comportamento inapropriado, afirmando que apenas segurou a mão da mulher “para ajudá-la a atravessar uma área ao redor de um lago”.

Mesmo assim, Oh chegou a pedir desculpas à denunciante, alegando que o gesto não significava uma confissão de culpa. “Pedi desculpas não porque admito as acusações, mas porque ela disse que se sentia mal”, disse o ator na época.

Oh Yeong-su durante cena da série Round 6.
Legenda: O ator sempre negou qualquer comportamento inapropriado, afirmando que apenas segurou a mão da mulher.
Foto: Divulgação / Netflix.

Vencedor do Globo de Ouro em 2022, na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama, Oh Yeong-su não chegou a ser preso durante o processo. 

O tribunal ressaltou, na decisão, que “os direitos do réu devem ser preservados enquanto restarem dúvidas razoáveis sobre a acusação”. A promotoria ainda tem uma semana para decidir se vai recorrer ao Tribunal Superior do país.

Assuntos Relacionados
Colagem mostra os participantes que integram a votação do Super Paiol, Créo, Fabiano, Michelle e Shia.
Zoeira

Enquete ‘A Fazenda 17’: veja o resultado final de quem sai no Super Paiol

Dois participantes serão eliminados na noite desta terça-feira (11).

Redação
Há 35 minutos
Karol irá estrear como madrinha de bateria da Acadêmicos do Tatuapé, no Carnaval de São Paulo.
Zoeira

Influenciadora vende frascos com gotas de suor por até R$ 1,5 mil

Karol Rosalin afirma que usará lucros das gotas de suor para desfilar na Sapucaí.

Redação
Há 52 minutos
Ator Oh Yeong-su durante premiere de Round 6.
Zoeira

Oh Yeong-su, ator de ‘Round 6’, é absolvido de condenação por assédio sexual

Os juízes do caso entenderam que as provas coletadas pela promotoria não eram suficientes.

Redação
Há 1 hora
Marianna é a filha mais velha de Narcisa e Boninho.
Zoeira

Quem é Marianna Tamborindeguy, filha mais velha de Narcisa e Boninho

Discreta e longe dos holofotes, Marianna é psicóloga e atua no SUS.

Redação
Há 2 horas
Narcisa foi casada com Boninho nos anos 1990.
Zoeira

Narcisa Tamborindeguy critica Boninho e diz que ele é 'um pai ausente'

A socialite afirmou que o ex-marido não foi presente na criação da filha mais velha, Marianna.

Redação
11 de Novembro de 2025
montagem de fotos de Creo Kellab, Fabiano Moraes, Michelle Barros e Shia Phoenix no Super Paiol de A Fazenda.
Zoeira

Quem você quer que saia no Super Paiol de A Fazenda 17? Vote na enquete

Dois participantes serão eliminados na noite desta terça-feira (11).

Redação
11 de Novembro de 2025
montagem com fotos de Brittany Miller, tiktoker que disse que mentiu durante um período em que estava instável mentalmente
Zoeira

Tiktoker britânica admite que fingiu ter câncer

Brittany Miller, que hoje soma milhões de seguidores, disse que estava “mentalmente instável” quando inventou a doença em 2017

Redação
11 de Novembro de 2025
foto do rapper Kanye West.
Zoeira

Kanye West tem show vetado pela Prefeitura de São Paulo

Gestão municipal diz que "não compactua" com apologia ao nazismo e/ou racismo.

Redação
11 de Novembro de 2025
Colagem mostrando os participantes do Super Paiol: Créo, Shia, Fabiano e Michelle.
Zoeira

‘A Fazenda 17’: Super Paiol define seus participantes; eliminação ocorre na terça-feira (11)

Nova dinâmica do reality promete eliminar os peões que menos movimentam o jogo.

Redação
10 de Novembro de 2025
O adolescente da foto tem 15 anos e se chama Pedro Elias Garzon Delvaux.
Zoeira

Adolescente fã de Sherlock Holmes viraliza em foto 'misteriosa' na cena do roubo do Louvre

Jovem foi confundido com detetive.

Redação
10 de Novembro de 2025
O ator Leandro Lima explicou o que aconteceu nas redes sociais para tranquilizar os fãs
Zoeira

Leandro Lima explica ida ao hospital após ingerir gasolina

O ator passa bem.

Redação
10 de Novembro de 2025
Montagem com o pai do Neymar, triplex e a Luciana.
Zoeira

Pai de Neymar compra triplex de R$ 70 milhões que era de Luciana Gimenez; veja fotos

Após sete anos à venda, imóvel de luxo no Cidade Jardim, em São Paulo, foi arrematado por Neymar da Silva Santos, pai do jogador.

Redação
10 de Novembro de 2025
Ana Carolina trocou carinhos com a namorada em festival de música
Zoeira

Ana Carolina surge em clima de romance com namorada em festival

Cantora foi vista de mãos dadas com a produtora Ramona Bakker.

Redação
10 de Novembro de 2025
Suzane aparece sorrindo. É uma mulher branca, ruiva e magra. Na montagem, aparece a sandália que ela produz.
Zoeira

Suzane von Richthofen celebra aumento nas vendas após série 'Tremembé'

Ela reativou sua loja e viu a procura por chinelos artesanais disparar.

Redação
10 de Novembro de 2025
Foto mostra a atriz sorrindon a praia.
Zoeira

Paolla Oliveira comemora citação em questão do Enem sobre padrões de beleza

Atriz reagiu nas redes sociais.

Redação
10 de Novembro de 2025
Ator Herson Capri sorrindo. É um homem branco, cabelo fino e loiro.
Zoeira

Filho de Herson Capri celebra aniversário do ator com foto descontraída

Ator compartilhou foto divertida ao lado do veterano.

Redação
10 de Novembro de 2025
Colagem mostrando fotos do atendimento médico de Thais Carla.
Zoeira

Thais Carla desmaia e é levada às pressas ao hospital

Influenciadora apresentou dores de cabeça e visão turva antes de perder a consciência.

Redação
10 de Novembro de 2025
Shia, Fabiano, Creo e Kathy da esquerda para a direita.
Zoeira

Enquete A Fazenda 17: parcial aponta quem deve ir para o Super Paiol

O resultado será anunciado nesta segunda-feira (10) por Adriane Galisteu.

Redação
10 de Novembro de 2025
Imagem das atrizes Zendaya e Sydney Sweeney, que estariam sem se falar nos bastidores, segundo site.
Zoeira

Zendaya e Sydney Sweeney estão sem se falar nos bastidores, diz site

Recentemente, Sydney se envolveu em uma polêmica por meio de uma campanha considerada racista.

Redação
10 de Novembro de 2025
Foto de Adriane Galisteu de roupa vermelha e sorrindo com um microfone na mão apresentando A Fazenda.
Zoeira

Enquete A Fazenda 17: quem você quer salvar do Super Paiol?

Os quatro menos votados enfrentarão uma roça especial.

Redação
10 de Novembro de 2025