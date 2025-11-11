‘A Fazenda 17’: Shia e Michelle não sobrevivem ao Super Paiol e são eliminados do reality

O casal Shia Phoenix e Michelle Barros deixou "A Fazenda 17" na noite desta terça-feira (11), após ser o menos votado na dinâmica do Super Paiol, novidade desta edição do reality rural.

Eles disputaram a preferência do público com Créo Kellab e Fabiano Moraes, que seguem no jogo. Michelle recebeu 5,18% dos votos, enquanto Shia obteve 15,31%.

O resultado contrariou parcialmente a enquete do Diário do Nordeste, que previa apenas a saída da jornalista e apresentadora Michelle.

Com a eliminação, Fabiano e Créo voltaram diretamente para a Baia, conforme as regras da dinâmica desta semana.

Como foi a formação do Super Paiol?

Durante o programa ao vivo de segunda-feira (10), Adriane Galisteu anunciou os nomes dos menos votados. Eles passarão 24 horas fora do convívio principal. Dois deles serão eliminados, enquanto os outros dois retornarão direto para a votação da formação da roça ao vivo.

A revelação gerou intensa movimentação entre os confinados, que começaram a especular os motivos da escolha. Apesar das teorias dentro da sede, o critério foi o de menor votação do público.