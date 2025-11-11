Diário do Nordeste
‘A Fazenda 17’: Shia e Michelle não sobrevivem ao Super Paiol e são eliminados do reality

O casal foi o menos votado na dinâmica, uma das novidades da temporada.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem mostra o casal Shia e Michelle recebendo a informação de que foram eliminados.
Legenda: Dinâmica foi baseada na preferência do público, com os menos votados sendo eliminados.
Foto: Reprodução / TV Record.

O casal Shia Phoenix e Michelle Barros deixou "A Fazenda 17" na noite desta terça-feira (11), após ser o menos votado na dinâmica do Super Paiol, novidade desta edição do reality rural.

Eles disputaram a preferência do público com Créo Kellab e Fabiano Moraes, que seguem no jogo. Michelle recebeu 5,18% dos votos, enquanto Shia obteve 15,31%.

O resultado contrariou parcialmente a enquete do Diário do Nordeste, que previa apenas a saída da jornalista e apresentadora Michelle.

Com a eliminação, Fabiano e Créo voltaram diretamente para a Baia, conforme as regras da dinâmica desta semana.

