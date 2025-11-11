Enquete ‘A Fazenda 17’: veja o resultado final de quem sai no Super Paiol

Créo Kellab, Fabiano Moraes, Michelle Barros e Shia Phoenix formam a Roça Especial de "A Fazenda 17". Os participantes que caíram na berlinda foram os menos votados pelo público no Super Paiol e dois deles serão eliminados na noite desta terça-feira (11).

Agora, eles disputam a preferência dos telespectadores para permanecer no reality show rural. Logo após as eliminações, será formada a oitava Roça.

O resultado da enquete do Diário do Nordeste mostra a possível dupla de eliminados de hoje.

Créo Kellab foi o menos votado, com 19,9%, seguido de Michelle Barros, que ficou próxima com 21,1%. Nesse cenário, Fabiano Moraes e Shia Phoenix se salvariam da eliminação, com 21,7% e 37,3%, respectivamente.

Veja o resultado da enquete

Legenda: A enquete não altera o resultado da votação oficial. Foto: Reprodução.

Como foi a formação do Super Paiol?

Durante o programa ao vivo de segunda-feira (10), Adriane Galisteu anunciou os nomes dos menos votados. Eles passarão 24 horas fora do convívio principal. Dois deles serão eliminados, enquanto os outros dois retornarão direto para a votação da formação da roça ao vivo.

A revelação gerou intensa movimentação entre os confinados, que começaram a especular os motivos da escolha. Apesar das teorias dentro da sede, o critério foi o de menor votação do público.

Na noite desta terça, o público vai conhecer os eliminados e quem irá formar a nova Roça.