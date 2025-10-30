Enquete de A Fazenda: Parcial indica quem deve ser eliminado; confira

O peão Fabiano Moraes deve ser o próximo eliminado de "A Fazenda 17", segundo números da enquete realizada pelo Diário do Nordeste. O pai da influenciadora Viih Tube está na disputa pela permanência com Créo Kellab e Will Guimarães.

Os espectadores votam em quem deve ficar, ou seja, o peão que receber menos votos será eliminado nesta quinta (30). O influenciador Will Guimarães está à frente na quantidade de votos da enquete até o momento, com 38,6%, seguida do ator Créo Kellab, com 36,9%. Enquanto isso, Fabiano Moraes aparece apenas com 24,6% da preferência dos leitores.

Legenda: Fabiano Moraes é o menos votado na enquete. Foto: reprodução.

Mais de oito mil votos de leitores do Diário do Nordeste foram registrados na enquete até o início da tarde.

RELEMBRE A FORMAÇÃO DA SEXTA ROÇA

A berlinda começou na terça-feira (28) com Martina Sanzi distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ela ficou com o Poder da Chama Branca e entregou a Chama Laranja para Will Guimarães.

Antes da votação da fazendeira Michelle Barros, Martina abriu o pergaminho branco e teve que escolher entre imunidade ou um prêmio de R$ 10 mil. Ela acabou escolhendo faturar o dinheiro. Em seguida, a "toda-poderosa" indicou Will para o primeiro banco da roça.

Então, com 10 votos, Toninho Tornado foi o mais votado do cara a cara e ocupou o segundo lugar na berlinda. Na hora de escolher quem puxaria da Baia, ele optou por Créo Kellab.

Tradicionalmente, esse seria o momento do Resto Um, no entanto, nesta semana, devido ao Poder da Chama Laranja, Will teve a missão de escolher um dos roceiros para puxar o quarto e último integrante da berlinda provisória.

O modelo usou o poder nele mesmo e selecionou Fabiano Moraes para fechar a formação. Em contrapartida, o publicitário vetou Will da Prova do Fazendeiro.

Com a vitória de Toninho na disputa pelo chapéu, a sexta roça ficou definida com: Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães.