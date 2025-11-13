Diário do Nordeste
Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça? Vote

Carol, Matheus e Toninho disputam a preferência do público.

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Colagem de imagens mostra participantes do reality show a Fazenda 17 Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado, que disputam a oitava roça do programa.
Legenda: Quem receber menos votos dos espectadores deixa a competição.
Foto: Reprodução/RecordTV.

Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado estão na oitava roça de "A Fazenda 17". O menos votado pelo público é eliminado na noite desta quinta-feira (13).

A berlinda foi finalizada nessa quarta (12), com a vitória de Saory Cardoso na Prova do Fazendeiro, confirmando a preferência do público

Qual peão do trio você quer que permaneça no programa? Vote abaixo.

VOTE EM QUEM VOCÊ QUER QUE FIQUE

COMO FOI A FORMAÇÃO DA OITAVA ROÇA

A berlinda começou na se formar a terça-feira (11), com Luiz Mesquita distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ele ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja à Duda Wendling. 

Então, o fazendeiro Wallas Arrais abriu a roça indicando Saory Cardoso para o primeiro banquinho. 

Em seguida, aconteceu a votação cara a cara. No entanto, ao dar o último voto da noite, Duda revelou que, pelo Poder da Chama Laranja, seu voto valeria por quatro e escolheu indicar Matheus Martins. Acumulando 11 votos, o modelo se juntou a berlinda. 

Ele puxou Carol Lekker do quarto de Apolo, e ela deu início ao Resta Um, no qual Toninho Tornado acabou sobrando e fechando o quarteto

Depois, Luiz usou o poder do pergaminho branco e escolheu um roceiro para não ser vetado da disputa: ele optou por Saory. Com isso, o humorista vetou Matheus da Prova do Fazendeiro

Na dinâmica do chapéu, Saory levou a melhor e venceu, se livrando da roça. 

