Enquete 'A Fazenda' 17: veja resultado final de quem você acha que será o próximo Fazendeiro

A peoa Saory Cardoso é, conforme resultado parcial de enquete do Diário do Nordeste, a favorita dos leitores para ganhar a Prova do Fazendeiro desta semana em "A Fazenda 17".

A competição ocorre na noite desta quarta-feira (12), na Record TV, e quem vencer se livra da Roça e conquista todos os poderes da posição.

Estão na disputa, além de Saory, os peões Toninho Tornado e Carol Lekker. Os que perderem a votação seguem para a Roça, acompanhando Matheus Martins, já confirmada na disputa de eliminação.

O resultado final da enquete mostra Saory com 50,1% da preferência do público para vencer a prova. Enquanto isso, Toninho tem 31,9% e Carol tem 18,0%.

Veja o resultado final

Legenda: A enquete não altera o resultado oficial da votação. Foto: Reprodução.

Como foi a formação da oitava roça

A berlinda começou com Luiz Mesquita distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ele ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja à Duda Wendling.

Então, o fazendeiro Wallas Arrais abriu a roça indicando Saory Cardoso para o primeiro banquinho.

Em seguida, aconteceu a votação cara a cara. No entanto, ao dar o último voto da noite, Duda revelou que, pelo Poder da Chama Laranja, seu voto valeria por quatro e escolheu indicar Matheus Martins. Acumulando 11 votos, o modelo se juntou à berlinda.

Ele puxou Carol Lekker do quarto de Apolo, e ela deu início ao Resta Um, no qual Toninho Tornado acabou sobrando e fechando o quarteto.

Depois, Luiz usou o poder do pergaminho branco e escolheu um roceiro para não ser vetado da disputa: ele optou por Saory. Com isso, o humorista vetou Matheus da Prova do Fazendeiro.