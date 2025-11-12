Ex-Rouge Luciana Andrade troca os palcos pela terapia energética

Longe dos holofotes desde 2022, quando participou da turnê de despedida do grupo Rouge, Luciana Andrade vive uma nova fase profissional. Aos 47 anos, a ex-integrante da girl band brasileira se afastou do mundo da música para se dedicar integralmente à terapia multidimensional.

Luciana inaugurou o Luz Medicina Vibracional, espaço onde realiza atendimentos voltados ao autoconhecimento e à cura energética. Entre os serviços oferecidos estão mesa radiônica, limpeza energética, reiki, baralho cigano, regressão, triângulo sistêmico e thetahealing.

A artista também abandonou o perfil pessoal nas redes sociais e mantém apenas o profissional, voltado à nova carreira. Por lá, compartilha vídeos e conteúdos sobre espiritualidade, energia e desenvolvimento pessoal.

Formação do Rouge

Luciana integrou o Rouge entre 2002 e 2004, ao lado de Aline Wirley, Karin Hils, Li Martins e Fantine Thó. Ela deixou o grupo por insatisfação com questões de bastidores, diferenças criativas e o desejo de seguir novos caminhos.

Em 2017, as cinco integrantes voltaram a se reunir para uma turnê comemorativa, cujo último show aconteceu em dezembro de 2022. Agora, o grupo se prepara para o lançamento de um documentário sobre a trajetória do Rouge, previsto para 2026, projeto que Luciana confirmou participação recentemente, sendo a última a assinar o contrato.