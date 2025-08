Edu Guedes volta a programa de TV um mês após cirurgia para retirar tumor: 'Recomeço'

O apresentador Edu Guedes voltou à TV nesta terça-feira (5), um mês após passar por cirurgias para retirar um tumor decorrente do câncer no pâncreas. O "Fica com a Gente", da RedeTV! teve a participação especial de Ana Hickmann, esposa do chef, que se emocionou e chorou no momento.

"Hoje, para quem não sabe, completa um mês da cirurgia que salvou a vida do Edu", comentou Ana.

Já Edu, classificou o momento como "não só uma volta, mas um recomeço"

"Aprendi muitas coisas na vida, uma é não se lamentar pelas coisas, eu já não era assim, mas acho que isso ficou mais latente. A outra coisa é dar valor para as coisas que a gente no dia a dia, coisas simples... Se estou aqui hoje é por gostar, por querer...", comentou, emocionado.

Veja também Zoeira Daniela Lima faz nova postagem após demissão da GloboNews: 'Morro ontem, nasço amanhã' Zoeira Oruam divide cela com oito detentos em presídio destinado para membros do Comando Vermelho

Câncer no pâncreas

Edu revelou publicamente o diagnóstico de um câncer no pâncreas no início do mês de julho. Ao lado da esposa, Ana Hickmann, ele tem enfrentado o tratamento contra a doença e compartilhado a rotina nas redes sociais.

“Quis compartilhar esse vídeo, pois tenho me sentido muito especial. Cada palavra de carinho, força e apoio chegou aqui com muita intensidade e fez toda a diferença. Esse vídeo é uma forma de retribuir um pouco do que recebi. Vocês não fazem ideia do quanto tudo isso me fortalece”, disse Guedes.

O apresentador teve de fazer mudanças na rotina, após voltar para casa. “Vim para casa, mas eu falo quatro vezes por dia com o médico. Ele quer saber como estou. Tive que fazer adaptações para comer e não posso comer açúcar ou gordura”, revelou Edu na entrevista que será exibida no programa "A Tarde É Sua", de Sônia Abrão.