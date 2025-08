A jornalista Daniela Lima, demitida da GloboNews na segunda-feira (4), usou as redes sociais para publicar trecho de um poema horas após se pronunciar sobre a saída da emissora. O texto escolhido foi de Poética, escrito por Vinicius de Moraes.

"Outros que contem. Passo por passo. Eu morro ontem. Nasço amanhã. Ando onde há espaço. Meu tempo é quando", postou ela no próprio perfil. Especulações já citam uma possível ida de Daniela para o SBT.

Fãs da jornalista aproveitaram a publicação para enviar novas mensagens de apoio. "Sua luz não se apaga! Sua missão é muito maior. Em frente sempre!", escreveu uma seguidora.

Veja a publicação:

"Dani, você é pura luz! Onde você estiver, estarei lá para te aplaudir", escreveu outra seguidora. Os comentários da publicação foram limitados por Daniela.

Saída da GloboNews

A informação da saída da GloboNews foi divulgada pela própria apresentadora em uma publicação no Instagram: "Depois de dois anos, deixo a GloboNews com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, sedenta pelos próximos desafios".

"Viva o novo! Deixo aos colegas de trabalho, amigos que vou levar para a vida, meu muito obrigada e até breve", escreveu Daniela.

Logo depois, a própria emissora confirmou a notícia. "Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo", disse o comunicado.