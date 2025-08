Fora da GloboNews, Daniela Lima é cotada para o SBT, diz jornal

Após ser demitida da GloboNews, a apresentadora Daniela Lima está sendo sondada para reforçar o jornalismo do SBT. O interesse da emissora pela profissional foi revelado pelo portal F5, da Folha de São Paulo.

Segundo o site, a conversa sobre a possível contratação deve avançar quando o diretor nacional de jornalismo do canal, Leandro Cipoloni, retornar de férias, nos próximos dias.

Foi Cipoloni quem levou Daniela Lima para a CNN Brasil, em 2019, quando ele era um dos principais executivos da emissora.

Em breve, a TV pretende lançar um canal de notícias, o SBT News, oriundo de seu projeto na internet. O nome de Daniela estaria sendo cotado para reforçar esse projeto.

Demissão da Globo News

Daniela Lima foi demitida da GloboNews nessa segunda-feira (4), após dois anos na emissora. A informação foi divulgada pela própria apresentadora em uma publicação no Instagram: "Depois de dois anos, deixo a GloboNews com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, sedenta pelos próximos desafios".

A apresentadora trabalhava no Conexão GloboNews ao lado de jornalistas como Leilane Neubarth.

Em nota, a emissora informou que a saída de Daniela Lima é parte de um "movimento permanente de renovação do quadro do canal".

"Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo", diz texto da emissora.