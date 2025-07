Edu Guedes relembra emoção ao falar de morte e herança com a filha: 'Mexe com qualquer pai'

Edu Guedes relembrou, em entrevista ao "Domingo Espetacular", da TV Record, a experiência de conversar com a filha, Maria Eduarda, 16, sobre morte e herança. O diálogo ocorreu após o apresentador ser diagnosticado com um tumor no pâncreas.

"Foi uma das conversas mais difíceis que já tive", desabafou. Ele disse que precisou deixar a filha ciente do patrimônio que deixaria, incluindo bens e empresas, e orientá-la sobre como conduzir a própria vida caso ele sucumbisse à doença: "Falar de herança é admitir a possibilidade da própria ausência. Isso mexe com qualquer pai".

Na entrevista, que foi ao ar nesse domingo (20), o apresentador lembrou de episódios que o levaram a descobrir o câncer. Ele contou, por exemplo, sobre um desmaio durante um almoço com um amigo. "Pedi para ele me levar ao hospital. Eu achava que era mais uma crise de rim, daquelas que doem tanto que parecem um ataque cardíaco", lembrou.

Esse desmaio ocorreu poucas semanas após Edu sentir fortes dores nas costas durante treinos para uma corrida no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Câncer no pâncreas

Edu Guedes foi diagnosticado com um tumor cancerígeno no pâncreas em estágio inicial. A doença foi descoberta no Hospital Albert Einstein, após uma série de complicações renais, que levaram o apresentador a passar por quatro cirurgias em 15 dias.

Os exames revelaram que o tumor estava na cauda do pâncreas, uma região menos agressiva quando comparada a outras do órgão. "Menos de 10% das pessoas com esse diagnóstico sobrevivem. Eu tive sorte", compartilhou.