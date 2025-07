Ao lado de Ana Hickmann, Edu Guedes se emociona lendo mensagens de apoio

Ao lado de Ana Hickmann, Edu Guedes, de 51 anos, não conteve a emoção ao compartilhar um vídeo em seu canal no YouTube, nessa quarta-feira (16), agradecendo o carinho que tem recebido de fãs e amigos. O apresentador passou por uma cirurgia de emergência para retirar um tumor no pâncreas.

“Gravei esse vídeo com o coração muito grato. Me emocionei com cada mensagem que recebi. Obrigado por estarem comigo! Isso me fortalece mais do que vocês imaginam”, escreveu o apresentador na legenda de um teaser do vídeo compartilhado no Instagram, em que marcou a esposa e declarou seu amor.

Desde o diagnóstico, Edu tem recebido mensagens de apoio de colegas famosos como Ana Maria Braga, Ivete Sangalo, João Kleber, Lucas Lucco e Tom Cavalcante. "A Ana Maria foi uma das primeiras pessoas que eu falei, ela estava bem preocupada. É uma pessoa muito especial na minha vida, ela sempre me apoiou", contou ele.

Câncer no pâncreas

Edu revelou publicamente o diagnóstico de um câncer no pâncreas neste mês de julho. Ao lado da esposa, Ana Hickmann, ele tem enfrentado o tratamento contra a doença.

“Quis compartilhar esse vídeo pois tenho me sentido muito especial. Cada palavra de carinho, força e apoio chegou aqui com muita intensidade e fez toda a diferença. Esse vídeo é uma forma de retribuir um pouco do que recebi. Vocês não fazem ideia do quanto tudo isso me fortalece”, disse Guedes.

"Muita gente pergunta se dói. Tudo dói. Tudo é diferente, diferente para comer, para tudo. Mas o que a gente tem que fazer é pensar positivo e não ficar reclamando… Obrigado por todas as mensagens", explicou o comandante do programa "Fica Com a Gente"

Edu teve alta hospitalar na sexta-feira (11), seis dias após passar pela cirurgia, no dia 05. Ana preparou, para o primeiro dia do marido em casa, refeições especiais para ele.