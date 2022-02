Douglas Silva e Rodrigo conversam no BBB 22 sobre incômodos de cada um deles no reality

O ator Douglas Silva chamou o gerente comercial Rodrigo para conversar sobre a relação deles, no Big Brother Brasil (BBB) 22. Na tarde de terça-feira (1º), na área externa da casa, o emparedado da semana falou sobre o comportamento do carioca no Jogo da Discórdia. "A sua percepção, eu não acho que você foi agressivo, eu não acho que você me ofendeu, você só foi verdadeiro".

"Se você se sentiu ofendido com alguma palavra...", respondeu Douglas Sousa e, logo, o paulista o interrompeu: "Não, você foi verdadeiro. Tanto que sentei aqui, conversei. Você foi verdadeiro com o que você acha, a sua percepção".

Douglas Silva Ator Eu nem quis retrucar, porque era o seu momento de falar, e eu falei: 'Não'. Não me senti no direito, queria que você se expressasse, né? Óbvio. Aí quando você fala: 'Ah, que ele esbravejou igual machão'. Detesto quando me colocam nesse lugar, porque não sou assim. Acho que, quando falam em um cara machão, já penso em um cara tóxico, que não sou eu. Sou um cara super sensível, que tenta se sensibilizar em todas situações. Tento aprender.

"O seu estilo de jogar me incomoda", diz Douglas Silva para Rodrigo

No bate-papo com Rodrigo, o ator Douglas Silva falou não ter nada contra o gerente comercial. "Espero que você entenda isso, não tenho nada pessoalmente contra você. Só que eu acho que, o seu estilo de jogar me incomoda e me deixa em uma situação... e me remete a agressivo, opressor, sabe?".

Ainda na conversa, Douglas falou sobre uma combinação de votos de Rodrigo. "Fiquei sabendo ontem... cara, eu não sei o que eu fiz para você de mal. Isso eu tenho certeza que eu não fiz, nada de mal para você. Mas, por você ter uma rixa com Arthur, ficou confabulando para colocar nós dois no Paredão".

Douglas Silva ainda falou de como pensa para votar em alguém no paredão. "Eu acho que eu voto em uma pessoa quando eu tenho motivo. Eu não vou fazer: 'Pô, quero botar ela no Paredão', porque eu tenho motivo contra aquela pessoa. Não quero fazer uma coisa para ir para o jogo e debilitar a pessoa. Como é que fica a cabeça sabendo que eu recebi oito votos?".