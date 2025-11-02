Daniel canta com a filha Lara em edição especial do Viver Sertanejo

O Viver Sertanejo deste domingo (2) trará uma edição especial que recorda alguns dos musicais que marcaram a história do programa.



O próprio Daniel relembra um momento especial ao lado da filha mais velha, Lara, em um dueto com “Tantinho”, registrado no especial de Dia dos Pais.

Sob o tema “Rádio Viver Sertanejo”, o episódio faz o público revisitar algumas participações e embarcar nas histórias de uma seleção de composições que são sucessos da música sertaneja.



A edição ainda recorda participações de Rick & Renner, Paula Fernandes, entre outros grandes nomes do gênero.

Entre os destaques, serão relembradas apresentações da dupla Matogrosso & Mathias, que interpreta o clássico “Selva de Pedra”, e de Gian & Giovani, com “O Grande Amor da Minha Vida”.

A cantora Lauana Prado também tem sua participação lembrada e fala sobre a importância dos clássicos ao cantar “Adoro Amar Você”, canção eternizada por Daniel.

Marcos & Belutti abordam o sucesso de “Domingo de Manhã” e os bastidores da escolha da faixa.

Que horas começa o 'Viver Sertanejo'?

O "Viver Sertanejo" vai ao ar aos domingos, a partir das 10h, depois do Globo Rural.