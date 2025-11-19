Confira as datas dos últimos episódios de 'Stranger Things' na Netflix

A contagem regressiva para a despedida de "Stranger Things" já começou. A quinta e última temporada da produção dos irmãos Matt e Ross Duffer chega à Netflix no dia 26 de novembro e será lançada em três etapas, marcando o fim da jornada de Eleven, Will, Mike, Lucas e Dustin.

O primeiro lote de episódios, quatro ao todo, estreia em 26 de novembro. A segunda parte, com mais três capítulos, será disponibilizada em 25 de dezembro. O desfecho da série chega em 31 de dezembro, quando o episódio final vai ao ar. Todos os lançamentos ocorrerão às 22h (horário de Brasília).

No trailer divulgado no fim de outubro, Eleven (Millie Bobby Brown) encara novamente Vecna (Jamie Campbell Bower), enquanto Hawkins enfrenta um colapso provocado pela expansão das forças do Mundo Invertido. A prévia reforça que a batalha final promete ser a mais intensa da série.

Além do retorno do elenco principal, incluindo Jim Hopper (David Harbour), Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Will Byers (Noah Schnapp) e Max Mayfield (Sadie Sink), a temporada apresenta novas figuras que influenciam o desenrolar da trama.

Substituição de atriz

Holly Wheeler, que apareceu nas primeiras fases da história, retorna com nova atriz: Nell Fisher substitui as gêmeas Anniston e Tinsley Price. A personagem vive problemas na escola e passa a se relacionar com um enigmático amigo imaginário.

Entre as novidades também está a Dra. Kay, interpretada por Linda Hamilton. Agora no comando das operações militares em Hawkins, ela assume o papel que era do Dr. Brenner e se posiciona como uma adversária direta da equipe, especialmente por sua caçada a Eleven, que deve ser capturada com vida.

Outro estreante é Derek Turnbow, vivido por Jake Connelly. Colega de classe de Holly, ele é descrito como malcriado, agressivo e desafiador com adultos e crianças. Com temperamento mimado e confrontador, o personagem promete adicionar tensão à rotina escolar e aos desdobramentos da temporada.