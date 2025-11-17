Segunda temporada da série 'Os Donos do Jogo' será gravada em julho de 2026

A Netflix marcou para os meses de julho e agosto de 2026 as gravações da segunda temporada de “Os Donos do Jogo”, que volta a ocupar locações no Rio de Janeiro. A informação é da coluna Play, do jornal O Globo.

A nova etapa contará com mudanças nos bastidores: Luciana Pessanha irá deixar o time de roteiristas. Quando a escrita dos episódios teve início, ela já dividia esforços com o desenvolvimento de “Vale Tudo” e, caso a plataforma confirme uma terceira temporada, a autora deverá estar dedicada à novela das 19h “Próxima Página”, prevista para o segundo semestre de 2026.

Jogo do bicho

Lançada em 29 de outubro, a trama sobre a disputa pelo comando do jogo do bicho tem registrado forte audiência. Entre 3 e 9 de novembro, alcançou o topo do ranking global de séries em língua não inglesa mais vistas na plataforma. Na semana anterior, já havia figurado na segunda posição.

A narrativa segue a trajetória de Profeta (André Lamoglia), jovem que escala rapidamente a hierarquia da contravenção enquanto coleciona rivais. Nos novos capítulos, um dos focos passará a ser Renzo (Bruno Mazzeo), que deixou a prisão no final da temporada inicial e agora ganha destaque atuando diretamente no esquema do jogo do bicho.

Sob direção de Heitor Dhalia, a série já tem quatro partes planejadas, demonstrando a aposta da Netflix na continuidade da produção.