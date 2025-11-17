Diário do Nordeste
Segunda temporada da série 'Os Donos do Jogo' será gravada em julho de 2026

Série da Netflix segue com novo ciclo de episódios, mas com mudanças na equipe de roteiro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
a foto mostra o elenco oficial da série da netflix os donos do jogo.
Legenda: Elenco tem Juliana Paes, André Lamoglia e Mel Maia e Xamã.
Foto: Divulgação/Netflix.

A Netflix marcou para os meses de julho e agosto de 2026 as gravações da segunda temporada de “Os Donos do Jogo”, que volta a ocupar locações no Rio de Janeiro. A informação é da coluna Play, do jornal O Globo.

A nova etapa contará com mudanças nos bastidores: Luciana Pessanha irá deixar o time de roteiristas. Quando a escrita dos episódios teve início, ela já dividia esforços com o desenvolvimento de “Vale Tudo” e, caso a plataforma confirme uma terceira temporada, a autora deverá estar dedicada à novela das 19h “Próxima Página”, prevista para o segundo semestre de 2026.

Jogo do bicho

Lançada em 29 de outubro, a trama sobre a disputa pelo comando do jogo do bicho tem registrado forte audiência. Entre 3 e 9 de novembro, alcançou o topo do ranking global de séries em língua não inglesa mais vistas na plataforma. Na semana anterior, já havia figurado na segunda posição.

A narrativa segue a trajetória de Profeta (André Lamoglia), jovem que escala rapidamente a hierarquia da contravenção enquanto coleciona rivais. Nos novos capítulos, um dos focos passará a ser Renzo (Bruno Mazzeo), que deixou a prisão no final da temporada inicial e agora ganha destaque atuando diretamente no esquema do jogo do bicho.

Sob direção de Heitor Dhalia, a série já tem quatro partes planejadas, demonstrando a aposta da Netflix na continuidade da produção.

