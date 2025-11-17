Disney lança trailer do live-action de Moana com novo elenco

A Disney divulgou o primeiro trailer da versão live-action de “Moana”, revelando Catherine Laga’aia como a nova intérprete da protagonista, substituindo Auli’i Cravalho. A prévia também apresenta as primeiras cenas de Dwayne Johnson no papel do semideus Maui.

O elenco conta ainda com John Tui como o Chefe Tui, pai da jovem; Frankie Adams como Sina, mãe de Moana; e Rena Owen interpretando Gramma Tala.

Quando será o lançamento do live-action de 'Moana'?

A história se passa no antigo Pacífico Sul e acompanha Moana em sua busca por uma ilha lendária. Na jornada, ela se une a Maui, enfrentando criaturas marinhas, explorando mundos submersos e descobrindo tradições ancestrais de seu povo.

Veja também Zoeira Roteirista de ‘Tremembé’ diz que foi processado por Suzane von Richthofen Zoeira Segunda temporada da série 'Os Donos do Jogo' será gravada em julho de 2026

O lançamento do filme está previsto para 10 de julho de 2026.