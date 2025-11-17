Disney lança trailer do live-action de Moana com novo elenco
Prévia destaca Catherine Laga’aia como Moana e Dwayne Johnson de volta como Maui.
A Disney divulgou o primeiro trailer da versão live-action de “Moana”, revelando Catherine Laga’aia como a nova intérprete da protagonista, substituindo Auli’i Cravalho. A prévia também apresenta as primeiras cenas de Dwayne Johnson no papel do semideus Maui.
O elenco conta ainda com John Tui como o Chefe Tui, pai da jovem; Frankie Adams como Sina, mãe de Moana; e Rena Owen interpretando Gramma Tala.
Quando será o lançamento do live-action de 'Moana'?
A história se passa no antigo Pacífico Sul e acompanha Moana em sua busca por uma ilha lendária. Na jornada, ela se une a Maui, enfrentando criaturas marinhas, explorando mundos submersos e descobrindo tradições ancestrais de seu povo.
O lançamento do filme está previsto para 10 de julho de 2026.