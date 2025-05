Confinada no Power Couple, Gretchen entra na Justiça contra Jenny Miranda

Mesmo confinada na mansão do “Power Couple”, a vida judicial de Gretchen está ativa. No último dia 6, a artista entrou com uma ação contra a "ex-filha", Jenny Miranda. A informação é da colunista do Metropóles, Fábia Oliveira.

No processo, Gretchen alega que Jenny a difamou em mídia aberta e através das redes sociais, e que a fala da "ex-filha" foram reproduzidas em portais de alto engajamento, assegurando que tal fato atinja sua reputação e carreira.

A cantora pede a exclusão dos comentários ofensivos e que Jenny seja proibida de efetuar publicações ou comentários a respeito dela ou da família em qualquer meio de acesso público.

No dia 8 de maio, no entanto, o caso foi extinto, uma vez constatado seu início em uma comarca que não era competente para sua análise e julgamento.

Filha

Jenny namorou Thammy Miranda, filho de Gretchen, em 2010, por quatro meses. Mesmo após o término, ela manteve contato com a cantora, que passou a se referir à ex-nora como filha. O processo, no entanto, nunca foi formalizado na Justiça.

Quando Bia Miranda, filha de Jenny, entrou no reality show “A Fazenda 14”, em 2022, Gretchen falou publicamente que não tinha mais relação com as duas.

